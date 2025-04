"Chicken Jockey!" - Bei dieser Szene aus dem Minecraft-Film rasten Besucher regelmäßig aus - Betreiber ruft sogar die Polizei

Der Minecraft-Film sorgt derzeit für Schlagzeilen – allerdings nicht nur für positive.

Der Minecraft-Film läuft seit dem 3. April im Kino und entwickelt sich trotz desaströser Kritiken zu einem riesigen Erfolg. Schon in den Trailern war zu erahnen, dass in dem Streifen großes "Trash-Klassiker"-Potenzial stecken könnte. Der Hype hat aber auch eine ziemlich unschöne Seite.

Dystopische Zustände im Kino

Darum geht's: Aktuell ist "Ein Minecraft Film" im Kino zu sehen. Der Film ist mit unter anderem Jack Black, Jason Momoa und Jennifer Coolidge stark besetzt. Jack Black spielt dabei Steve, die Hauptfigur aus dem beliebten Klötzchen-Spiel von Mojang.

Besonders der Stil sorgte vorab für Diskussionen. Die Schauspieler*innen werden nämlich in eine merkwürdig animierte Minecraft-Welt transportiert. Das sieht selbst für Fans ziemlich gewöhnungsbedürftig aus.

Hier etwa der erste Trailer zum Film:

1:33 Erster Trailer zum Minecraft-Film ist einfach nur... wild!

Der Film scheint sich dabei, ganz ähnlich wie etwa der Super-Mario-Film, als Fan-Service zu sehen. Er ist also vollgepackt mit Anspielungen und Witzen, die vor allem Fans der Vorlage erkennen dürften.

Und das scheint auch aufzugehen. Obwohl der Film offenbar nicht der beste ist – auf Metacritic steht er bei einem mageren Score von nur 46 – können sich die Macher*innen über hohe Zuschauerzahlen und dementsprechend auch hohe Einnahmen freuen.

Die Kehrseite der Medaille: Der hohe Trash-Faktor gepaart mit dem insgesamt eher jungen Publikum führt allerdings teilweise zu unschönen Szenen. Besonders ein Teil des Films gilt dabei als Auslöser.

Schon im finalen Trailer war diese Szene zu sehen, in der Jason Momoa in einer Art Boxring einem Huhn gegenübersteht. Aus einer Holzkiste wird ein Zombiekind heruntergelassen, wodurch ein Hühnerreiter entsteht. Jack Black spricht dann die Worte "Chicken Jockey!", was sich schnell zu einem populären Meme entwickelt hat.

Viele Zuschauer*innen scheinen im Kino nur auf diese Szene zu warten, um dann völlig zu eskalieren. Das reicht von lautem Jubel über das Werfen von Popcorn und Getränken bis hin zu einem besonders kuriosen Vorfall, bei dem ein echtes Huhn mit ins Kino gebracht wurde, wie dieser X/Twitter-Post zeigt.

Offenbar musste dabei mindestens einmal sogar die Polizei gerufen werden, um das Publikum zu beruhigen. Die Vorstellung konnte erst danach fortgesetzt werden.

Dass im Kino eigentlich nicht gefilmt werden darf und irgendjemand den Saal hinterher wieder aufräumen muss, scheint dabei übrigens niemanden so wirklich zu interessieren.

Was haltet ihr davon? Habt ihr den Minecraft-Film schon gesehen?