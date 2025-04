McDonald's: In München gibt es jetzt für zwei Wochen eine Minecraft-Filiale - inklusive Gratis-Pommes

So sieht die speziell designte Filiale aus. (Bild: McDonald's Deutschland)

In München gibt es seit dem 14. April eine speziell gestaltete Minecraft-Filiale der Restaurant-Kette McDonald's. Neben Aufstell-Creepern und Musik aus dem Spiel gibt es dort sogar Gratis-Pommes für Fans. Der Spaß ist allerdings in knapp zwei Wochen schon wieder vorbei.

Die Minecraft-Filiale von McDonald's: Alle Infos

Darum geht's: Für die Vermarktung des aktuell im Kino laufenden "Ein Minecraft Film" arbeiten Warner und McDonald's eng zusammen. So gibt es beispielsweise weltweit spezielle Minecraft-Menüs und Happy Meals mit Minecraft-Spielzeug.

Anfang dieser Woche hat zudem eine im Design von Minecraft gestaltete McDonald's-Filiale in München eröffnet. Es handelt sich dabei um das Restaurant im Tal 6, das sich nur wenige Gehminuten vom zentralen Marienplatz entfernt befindet.

1:33 Erster Trailer zum Minecraft-Film ist einfach nur... wild!

Autoplay

Die weltweit einmalige Aktionsfiliale ist in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Jung von Matt Sports und dem Messebauer Deko-Tec entstanden.

Das wird geboten: Das gesamte Restaurant wurde so umgestaltet, dass es an die Blockwelten aus dem Spiel erinnert. Ihr könnt Fotos mit einem Creeper und einem Dorfbewohner machen und im Hintergrund laufen Musik und Geräusche direkt aus Minecraft.

Cosplayer*innen und alle, die im Aktionszeitraum als Minecraft-Figur verkleidet dort essen, bekommen zudem eine mittlere Pommesportion gratis zu ihrem Menü dazu. Die Filiale soll zwei Wochen lang in diesem Stil verbleiben, am 28. April dürfte der Spaß also schon wieder vorbei sein.

Der Minecraft-Film läuft seit dem 3. April im Kino. Film-Kritiker*innen sind sich zwar größtenteils einig, dass der Streifen nicht besonders gut geworden ist, dem immensen Erfolg tut das aber keinen Abbruch.

Während der Metascore mit einer mageren 46 eher einen Flop erahnen lässt, zeichnen die Kinokassen ein gänzlich anderes und deutlich positiveres Bild. Laut Variety hat der Film in weniger als zwei Wochen weltweit nämlich schon knapp 550 Millionen US-Dollar eingespielt.

Es gibt allerdings nicht nur gute Nachrichten. Bei vielen Vorführungen des Minecraft-Films kam es nämlich zu chaotischen Zuständen, teilweise musste sogar die Polizei gerufen werden. Schuld daran ist ein schnödes Meme, gepaart mit einem ziemlich jungen und offenbar sehr enthusiastischen Publikum.

Habt ihr den Minecraft-Film schon gesehen? Habt ihr vor, die McDonald's-Filiale in München zu besuchen?