Spieler entdeckt im Schlafzimmer seines Vaters eine mysteriöse Konsole - und die Community rätselt mit!

Früher waren deutlich mehr Konsolen im Umlauf - und nicht alle davon sind legal.

Das dürfte der Wunsch aller Sammler*innen sein: Bei den Eltern zu Hause noch irgendwo ein altes Gerät herumliegen sehen, um sich die hohen Scalper-Preise dafür zu sparen. Als Bonus gibts eine mächtige Portion Nostalgie obendrauf. Auf einen Redditor trifft der Sammler*innen-Traum nicht ganz zu: Er entdeckt im Schlafzimmer seines Vaters eine Konsole, die er noch nie zuvor gesehen hat.

Redditor entdeckt Mystery-Konsole

Als der Redditor Inside-Local-4609 “per Zufall“ im Schlafzimmer seines Vaters eine Konsole entdeckt, die er nicht kennt, fragt er im Internet nach, um was für ein Gerät es sich dabei handelt. In seinem Beitrag könnt ihr die Fotos der mysteriösen Konsole sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit Blick auf die Farben sowie die Form der Konsole liegt es im ersten Moment nahe, dass es sich dabei um ein Famicom handelt – der japanischen Version des hierzulande bekannten NES. So sah die Konsole ursprünglich aus, ehe sie aus Marketing-Gründen für den westlichen Markt in Europa in den USA umgestaltet wurde.

Das Ziel dieser Design-Aktion war es, mehr wie die bekannte graue Unterhaltungselektronik der damaligen Zeit auszusehen und weniger wie ein Spielzeug.

So sieht eine offizielle Famicom-Konsole von Nintendo aus.

Das bringt uns zur anfänglichen Frage zurück: Worum handelt es sich also bei der Konsole, die der Redditor mit der Community teilt? Die Antwort darauf entdecken wir in den Kommentaren unter dem Beitrag: Es handelt sich zwar um ein Famicom, jedoch um eine Bootleg-Version davon.

34:39 Neue Spiele im Mai - Videovorschau für Konsolen und PC

Autoplay

Was sind Bootlegs?

Strenggenommen sind Bootlegs vor allem illegale Aufnahmen von beispielsweise Konzert-Auftritten oder Kinofilmen. Das Wort hat es aber auch in die Videospiellandschaft geschafft, wo es zur Beschreibung illegaler Kopien von Games oder eben Konsolen dient.

Der Famicom auf dem Foto ist also eine Fälschung.

Auf dem Gerät lassen sich höchstwahrscheinlich trotzdem originale Famicom-Titel abspielen. Mit einem entsprechenden Adapter sollten sogar NES-Games darauf laufen – die Unterschiede zwischen den Landes-Versionen der Spiele liegen in der Größe des Cartridge Connectors. Einfach gesagt: Der Teil der Kassetten, der in die Konsole eingesteckt wird, ist unterschiedlich groß.

Was der Redditor Inside-Local-4609 mit den Antworten anfängt, erfahren wir nicht, weil er sich in den Kommentaren nicht weiter zum Fund des Bootleg-Famicoms äußert. Falls der User eine Verwendung für das Gerät findet, hoffen wir, dass er es vorher gründlich reinigt – es scheint nämlich lange auf der Seite gelegen zu haben.

Habt ihr die Konsole erkannt?