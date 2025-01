Spieler entdeckt mit Game Boy und Pokémon Gelb einen Kindheitsschatz - Darauf ist sogar ein besonderes Mew und nun muss er schnell sein

Mew war früher besonders selten und eigentlich nur in offiziellen Events verfügbar.

Bevor mit dem Nintendo DS und der Wii die Online-Funktionalität von Nintendo-Geräten zur Norm wurde, war es früher ein ganz anderes Unterfangen, an seltene Event-Pokémon zu gelangen. Falls die Fans das Glück hatten und ein offizielles Event von Nintendo in ihrer Umgebung veranstaltet wurde, konnten sie sich mit ihrem Handheld und der aktuellsten Edition auf den Weg machen, um mit etwas Glück die seltenen Taschenmonster herunterzuladen.

Auf Reddit zeigt ein User, dass manche dieser alten Event-Pokémon womöglich heute noch in Kinderzimmern auf ihren Cartridges auf euch warten können.

Pokémon-Fan entdeckt alten Game Boy Color mit Event-Mew

Redditor Maple-Sizzurp teilt in einem Beitrag das Foto eines kleinen Glücksfunds: den alten Game Boy Color aus der Kindheit mit dem Spiel Pokémon Gelb. Das Besondere daran ist das legendäre Pokémon Mew, das in der ersten Pokémon-Generation ausschließlich in ausgewählten Events verteilt wurde.

Hier könnt ihr das Event-Mew von Maple-Sizzurp selbst betrachten:

Um welches Event-Mew handelt es sich?

Gerade weil Mew in den ersten Editionen ausschließlich über Events verteilt wurde (oder Spieler*innen sich am berühmten Mew-Glitch bedient haben), ist Event-Mew nicht gleich Event-Mew.

Aus den Kommentaren können wir entnehmen, dass Maple-Sizzurp das Pokémon in einem N64-Event während einer lokalen Messe in Kanada ergattert hat. Kombinieren wir diese Information mit dem OT (Abkürzung für Originaler Trainer) YOSHIBB aus den Fotos, kommen wir auf das entsprechende Event.

Es handelt sich um das Pokémon Patrol Mew aus Kanada.

Vom 20. Mai bis zum 04. September 2000 wurde an unterschiedlichen Orten in Kanada die sogenannte “N64 Ultimate Gamers Tour“ abgehalten. Fans konnten damals den Stargast Pikachu treffen, unterschiedliche Spiele zocken oder eben das besondere Mew herunterladen.

Das Highlight dürfte damals aber eindeutig der Fokus auf Pokémon Stadium gewesen sein, weil das Spiel mit dem 06. März 2000 als Release in Nordamerika gerade frisch erschienen war und erstmals Pokémon-Kämpfe in 3D bot.

Wieso der Glückspilz das Mew lieber früh als spät sichern sollte

Da sich das Pokémon auf der Kindheits-Edition des Users befindet, könnte der Speicherstand mit dem seltenen Mew jederzeit verschwinden. Deswegen empfiehlt zum Beispiel Krybbz, das Spiel bis zur erfolgreichen Sicherung gar nicht mehr zu starten.

In den Game-Boy-Cartridges sind für die Speicherfunktion Batterien verbaut, die mit der Zeit schwächer werden, bis der Speicherstand verschwindet und das Spiel nicht mehr speichert.

Durch das Altern des Spiels empfehlen die Kommentator*innen über das Auswechseln der Batterie hinaus außerdem, dass Maple-Sizzurp die Speicherdaten oder zumindest das Mew extern sichert. Das ist unter anderem mit Geräten wie dem GB Operator möglich.

An der Stelle sind wir wie immer auf die Erfahrungen aus der GamePro-Community gespannt: Versteckt sich in euren alten Pokémon-Spielen auch der eine oder andere Schatz – oder habt ihr diesen vielleicht sogar längst auf Pokémon Bank übertragen?