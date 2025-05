Das Rennen um den ersten Platz ist eröffnet!

Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und darüber gefachsimpelt, wie eine Rangliste aller Haupteditionen-Editionen von Pokémon aussehen sollte. Wirklich schlecht ist keines der Spiele, dennoch sind uns einige RPGs positiver in Erinnerung geblieben als andere.

Hinweis: Dieses Ranking haben wir nun auch mit Karmesin und Purpur aktualisiert. Zudem haben wir das Ranking noch einmal neu bewertet und einige Platzierungen angepasst. Dieser ursprünglich 2019 veröffentlichte GamePro-Artikel wurde deshalb neu veröffentlicht.



Wie unser Ranking funktioniert: Wir beginnen unser Ranking mit dem "schlechtesten" Teil und kämpfen uns dann weiter vor, bis wir auf Platz Eins den Champ aller Pokémon-Generationen küren. Statt jedes Spiel einzeln zu bewerten, fassen wir jeweils eine Generation samt Sequels zu einem "Gesamtprodukt" zusammen. Denn sind wir ehrlich: Große Unterscheide gibt es zwischen den Ablegern aus einer Gen nicht.

Disclaimer: Um die Liste persönlicher zu gestalten, haben wir uns dazu entschieden, die vorhandenen GamePro-Wertungen zu ignorieren. Wenn ihr eine andere Reihenfolge der besten Pokémon-Spiele im Kopf habt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Platz 9 - Pokémon Karmesin & Purpur

10:00 Pokémon Karmesin & Purpur - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon - Test-Video zum ersten Open-World-Pokémon

Release: 18. November 2022

18. November 2022 Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Region: Paldea

Paldea Generation: IX (9)

Pokémon Karmesin und Purpur wagt erstmals in der Seriengeschichte den Schritt in eine nahtlose Open World, scheitert dabei aber vor allem auf visueller und technischer Ebene. Ruckler, matschige Texturen und eine detailarme Spielwelt trüben den Sammelspaß.

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur im Test - Sammelfieber in einer lieblosen Open World von Linda Sprenger

Schade, den rein spielerisch macht das Open World-Abenteuer in der spanisch angehauchten Region durchaus Laune und mit Ferkuli und Co. bietet Generation 9 etliche neue Pokémon mit fantastischen Designs.

Platz 8 - Pokémon Schwarz & Weiß

Release: 4. März 2011

4. März 2011 Plattform: Nintendo DS

Nintendo DS Pokémon: 649 (156 neue)

649 (156 neue) Region: Einall

Einall Generation: V



Mit den DS-Spielen Pokémon Schwarz und Weiß, die bei uns im März 2011 auf den Markt kamen, stellte sich bei mir zum ersten Mal ein Sättigungsgefühl ein. Viele der 156 neuen Pokémon sagten mir vom Design überhaupt nicht mehr zu und auch die neue Region Einall, bei der sich die Macher an New York City haben inspierieren lassen, wollte mich atmosphärisch diesmal nicht abholen.

Spielerisch bleibt Pokémon Schwarz und Weiß natürlich immer noch Pokémon und sorgte nichtsdestotrotz für einige spaßige Stunden. Vor allem der neue Dreierkampf versprach einige spannende Pokémon-Kämpfe.

Platz 7 - Pokémon Diamant, Perl & Platin

Release: 27. Juli 2007 (Diamant und Perl), 22. März 2009 (Platin)

27. Juli 2007 (Diamant und Perl), 22. März 2009 (Platin) Plattform: Nintendo DS

Nintendo DS Pokémon: 493 (107 neue)

493 (107 neue) Region: Sinnoh

Sinnoh Generation: IV



Die vierte Pokémon-Generation ließ uns erstmals auf dem Nintendo DS nach den bunten Taschenmonster jagen. Das bedeutete nicht nur ein grafisches Update, sondern auch ein Praktisches: Mit dem Doppelbildschirm des Handhelds haben die Macher die Menüführung in den Kämpfen von Pokémon Diamant, Perl und Platin komplett überarbeitet und ließen uns jetzt auch mithilfe des Stylus Attacken, Items und mehr auswählen.

Mit der Pokémon Watch hatten wir auf dem unteren Bildschirm nun außerdem eine praktische Uhr mit vielen anderen Funktionen, beispielweise einem Taschenrechner.

An der Pokémon-Formel rüttelte das Abenteuer in Sinnoh nicht ganz so eifrig. Spielerischen Neuerungen boten die DS-Ableger nur wenige, zum Beispiel die Tauschbörse, die uns Taschenmonster nun auch online hin- und herschicken ließ. (Linda)

Platz 6 - Pokémon Rot, Blau, Gelb & Grün

Release: 5. Oktober 1999 (Rot und Blau), 16. Juni 2000 (Gelb)

5. Oktober 1999 (Rot und Blau), 16. Juni 2000 (Gelb) Plattform: Game Boy

Game Boy Pokémon: 151

151 Region: Kanto

Kanto Generation: 1



Pokémon Rot, Blau, Gelb und Grün waren die ersten Ableger der Spielreihe und haben die bekannte Spielformel etabliert - wenn auch mit einigen anfänglichen Schwierigkeiten. Obwohl das Spielgefühl schon damals stimmig war, gab es immer wieder Aspekte, die sich eindeutig negativ auf das Gameplay ausgewirkt haben.

Das fingt an mit den unverhältnismäßig starken Psycho-Pokémon, ging über die unansehnlichen Sprites mancher Taschenmonster und reichte bis hin zu dem kryptischen "Spezial"-Wert, der damals noch nicht in Spezial-Angriff und -Verteidigung unterteilt war. Dennoch haben die ersten Pokémon-Titel einen besonderen Platz in den Herzen von Millionen von Spielern.

Immerhin gab es für GameBoy kein vergleichbares RPG und kaum Spiele mit einer derart großen, vielfältigen Spielwelt. Zum Glück haben wir mit den Remakes Feuerrot und Blattgrün eine optimierte Version der ersten Gen spendiert bekommen, sodass wir Kanto zeitgemäßer erleben können.

Platz 5 - Pokémon X & Y

Release: 12. Oktober 2013

12. Oktober 2013 Plattform: Nintendo 3DS

Nintendo 3DS Pokémon: 721 (72 neue)

721 (72 neue) Region: Kalos

Kalos Generation: VI



Die Editionen Pokémon X und Y aus dem Jahr 2013 leiten die sechste Pokémon Generation ein und sind die Nachfolger der Editionen Schwarz und Weiß 2. Pokémon X und Y ist gleichzeitig der erste Serien-Ableger der erstmals für den 3DS veröffentlicht wurde und die Taschenmonster vor allem optisch auf eine neue Stufe hebt - sowohl in den Kämpfen als auch in der Spielwelt selbst.

In frischer 3D-Umgebung streifen wir durch die französisch angehauchte Kalos-Region, um der Allerbeste zu werden. Fangen dürfen wir neben 72 brandneuen Biestern diesmal wieder viele alte Pokémon der ersten Generation, die mich auf dem 3DS nostalgisch gestimmt haben.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit der Top 3 der besten Pokémon-Editionen!