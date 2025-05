"Das einzige Pokémon meiner Gold Edition, das überlebt hat": Dieses Bibor wurde von Gold zu Rot und dann nochmals zu Blau getauscht - der einzigen Edition eines Spielers, die noch funktioniert

Ein Bibor macht eine 25 Jahre lange Reise durch, bis es nach zwei Tauschen auf einer Blauen Edition landet.

Vor allem in den älteren Pokémon-Editionen sind die Taschenmonster, mit denen Spieler*innen teilweise epische Abenteuer in ihrer Kindheit erlebt haben, nicht für die Ewigkeit. Der Zahn der Zeit nagt besonders an den Batterien älterer Game-Boy-Cartridges. So können Spielstände aus der Kindheit samt Pokémon durch die kaputten Batterien einfach im Nichts verschwinden – deswegen ist der Zufall, durch den ein Bibor eines Redditors bis heute überlebt, umso schöner.

Kindheits-Bibor eines Spielers macht zwei Tausche durch und besteht bis heute

Auf Reddit teilt der User Dallows89 ein Foto eines Game Boy Colors, das ein Bibor in der blauen Pokémon-Edition zeigt:

Das Besondere daran: Bei dem Bibor handelt es sich um ein Pokémon, das der Redditor in seiner Kindheit gefangen hat. Darüber hinaus ist es das einzige Pokémon, das dem Redditor aus dieser Zeit erhalten geblieben ist. Der Grund dafür sind zwei Tausche, die Dallows89 zufälligerweise zur richtigen Zeit ausgeführt hat.

Ursprünglich stammt das Bibor nämlich aus der Goldenen Edition des Users. Weil Bibor und seine Vorentwicklungen Kokuna und Hornliu vor allem in der Silbernen Edition vorkommen, muss das Bibor in einer seiner Entwicklungsstufen während einem Käferturnier gefangen worden sein. Weil dieses nur dienstags, donnerstags und samstags stattfindet, ist das Pokémon aus der Goldenen Edition umso seltener.

So geht die Reise weiter: Irgendwann vor vielen Jahren hat das Kindheits-Ich von Dallows89 das Bibor dann auf die Rote Edition getauscht – zum Glück, denn die Batterie der ursprünglichen Goldenen Edition hat den Geist aufgegeben.

Die Batterie der Roten Edition des Redditors hat bis vor Kurzem standgehalten. Genauer gesagt wohl genauso lange, bis Dallows89 neulich während einer Pause vom frischen Oblivion-Remaster eine Pokémon Blaue Edition gestartet und das Bibor darauf übertragen hat. Dadurch besitzt der Redditor nun ein 25-jähriges Pokémon aus seiner Kindheit für seinen neusten Spieldurchlauf.

Zukunftspläne für Bibor: In den Kommentaren schwelgt Dallows89 nicht nur in Nostalgie, sondern teilt auch die zukünftigen Pläne für das Kindheits-Pokémon. Die Blaue Edition von Dallows89 hat frische, starke Batterien bekommen, die um die 20 Jahre funktionieren sollten – also genug Zeit, um das Spiel durchzuspielen und das Bibor auf Wunsch auf eine weitere Edition zu tauschen.

Bis dahin möchte Dallows89 das Bibor aus der Kindheit schön auf Level 100 trainieren, um die Top 4 der Kanto-Region damit ordentlich zu vermöbeln.

So funktioniert der Tausch auf alten Pokémon-Editionen

Um Pokémon auf den Game-Boy-Editionen zu tauschen, benötigt ihr ähnlich wie für moderne Spiele vor der Switch-Ära zwei kompatible Editionen sowie zwei Handhelds. Weil vor dem Nintendo DS kein drahtloser Tausch zwischen den Pokémon-Editionen möglich war, benötigt ihr zusätzlich ein Link-Kabel, um die Handhelds entsprechend miteinander zu verbinden. So könnt ihr einen Tausch starten, der deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als in modernen Editionen.

Das zeigt noch einmal die Hingabe des Users sowie die Zeit, die er sich für das Bibor aus seiner Kindheit nimmt.

Habt ihr selbst noch irgendwo Kindheits-Pokémon gelagert oder könnt ihr die Nostalgie dahinter nicht nachvollziehen?