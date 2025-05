Spieler glaubte, dass sein Bruder seinen Game Boy mit Pokémon Rot gestohlen hat - 20 Jahre später durchsucht er das Elternhaus und stellt fest: Das Gerät steckte die ganze Zeit im Couchkissen

Nach 20 Jahren wiederegefunden: Game Boy und Pokémon Rot im Couch-Kissen.

Viele von euch kennen sicherlich folgende Situation: Ihr befindet euch gerade mitten im Umzug oder startet mal einen ordentlichen Frühjahrsputz. Dabei nehmt ihr nach etlichen Jahren endlich mal euer treues Sofa auseinander und findet plötzlich mitten in den dunklen, allesfressenden Sofaritzen Münzen, Haargummis, Kekskrümel oder sogar längst vergessene Fernbedienungen.

Redditor "Spikeytortoisecomics" zeigt uns, dass die heimische Wohnzimmercouch manchmal sogar größere Gegenstände wie einen Game Boy verschlucken kann.

Dem User ist nach eigenen Angaben nämlich genau das passiert. Nachdem er 20 Jahre lang den eigenen Bruder für das Abhandenkommen seines geliebten Kindheitsschatzes beschuldigt hatte, fand er ihn nur durch Zufall im Elternhaus wieder.

Game Boy verschwand im Couch-Kissen

Im Game Boy-Subreddit starteten Fans Anfang des Jahres einen Thread. Darin teilen Spieler*innen persönliche Geschichten, in denen sie davon erzählen, wie sie auf unglückliche Art und Weise einen Nintendo-Handheld verloren haben.

Die Anekdote von Spikeytortoisecomics ist zweifelsohne eine der kuriosesten innerhalb des Threads – und sie hat sogar ein Happy End!

24:57 Top 12 Game Boy Games - Video: Unsere Lieblings-Spiele - Video: Unsere Lieblings-Spiele

Autoplay

Rollen wir das Ganze mal auf: In der Kommentarsektion berichtet der User davon, dass er als Kind überzeugt davon gewesen sei, dass sein Bruder seinen Game Boy samt Pokémon Rot gestohlen hatte. "Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass etwas von mir in seinem Zimmer landete oder an einen Freund im Tausch gegen LEGO oder Pokémon-Karten verschenkt wurde. Wir waren Kinder", schreibt Spikeytortoisecomics.

Bereits vor Jahren habe er das gesamte Elternhaus gründlich durchsucht. Er sei sich sicher gewesen, dass sein Bruderherz sich den Game Boy geschnappt und an Freund*innen verschenkt hatte. Der beschuldigte Langfinger habe die Vorwürfe immer wieder vehement abgestritten, gab laut User allerdings zu, dass er in der Vergangenheit schon fremde LEGO-Teile und andere Spielzeuge in die eigene Tasche gesteckt habe.

Spikeytortoisecomics hatte seinem Bruder 20 Jahre lang nicht geglaubt. Doch dann kam es zu einer kuriosen Entdeckung, die alles veränderte.

Zwanzig Jahre später, als meine Eltern das alte Wohnzimmersofa entsorgten, fiel etwas aus einem Kissen. Irgendwie – ich kann es nicht erklären – steckte mein Game Boy im Kissenbezug fest, eingeklemmt durch einen offenen Reißverschluss, sodass er zwei Jahrzehnte lang vor mir verborgen blieb. Natürlich entschuldigte ich mich bei meinem Bruder, nachdem ich jahrelang davon überzeugt war, dass er ihn gestohlen hatte.

Das Gerät ist nach Angaben des Users also durch einen offenen Reißverschluss ins Innere des Kissens geraten und blieb dort jahrelang versteckt. Ob diese Geschichte am Ende einhundertprozentig der Wahrheit entspricht, kann nicht verifiziert werden. Komplett abwegig klingt die Erzählung aber nicht.

Vielleicht ist der Game Boy ja durch gepflegtes Herumlümmeln auf der Couch ins Kissen geraten. Oder der Bruder von Spikeytortoisecomics hat sich einen Spaß erlaubt und das Gerät dort versteckt? Wie der Handheld ins Kissen geschlüpft sein könnte, bleibt am Ende des Tages aber wohl ein Geheimnis, das nie gelüftet werden kann.

Habt ihr ebenfalls schon einmal einen bestimmten Gegenstand von besonderem Wert auf der Couch verloren?