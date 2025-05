"Endlich ist es mir auch passiert"- Mann geht spazieren, sieht verdächtigen Karton und findet darin einen kompletten Gaming-PC

Einen kompletten PC findet man auch nicht alle Tage am Straßenrand. (Bild: Reddit/u/Physical-Amphibian46)

Im Internet liest man immer mal wieder Storys von Glückspilzen, die teure Hardware einfach auf der Straße finden. Aber wie hoch sind die Chancen, dass es einem selbst passiert? Das dürfte sich auch diese Person gedacht haben, ehe sie einen echten Glücksgriff machte.

Spieler findet Karton auf der Straße und im Inneren ist ein kompletter Gaming-PC

Eigentlich war Redidt-User Physical-Amphibian46 nur spazieren, wie er in seinem Beitrag erzählt. Dabei stolperte der Spieler aber über einen richtig guten Fund: Am Straßenrand stand nämlich ein Karton, der ein PC-Gehäuse enthielt.

Der User nahm den Karton also mit nach Hause und wurde beim auspacken noch einmal positiv überrascht. Im Inneren steckte nämlich nicht einfach nur ein Case, sondern ein kompletter PC:

"Er hatte ein Motherboard und eine Grafikkarte im Inneren und ich fing echt an zu zittern, weil da wirklich Zeug drin war. Ich hab ihn aufgeschraubt und es war ein komplettes Gaming-Setup. Ich hab vor Freude wortwörtlich geschrien. Das ist nämlich ein verdammter Gaming-PC."

Zugegeben, der Computer hat offensichtlich schon so einige Jahre auf dem Buckel. Die CPU ist ein i7 3770 und die Grafikkarte eine Nvidia GeForce GTX 670 – die bereits 2012 auf den Markt kam. Entsprechend scherzen natürlich viele User in den Kommentaren, dass Physical-Amphibian46 einmal nachschauen solle, ob auf dem PC Cryptowährung gemint wurde.

Daneben sind auch ganze vier Festplatten verbaut, die zusammen auf mehr als 8 TB Speicherplatz kommen. Kurioserweise haben die ursprünglichen Besitzer*innen diese aber nicht geleert, möglicherweise da zwei der Festplatten zuerst nicht funktionierten. Physical-Amphibian46 konnte sie aber wieder zum Laufen bringen.

Und sogar der Steam-Account auf dem PC war noch vorhanden und eingeloggt – was mal wieder zeigt, wie wichtig es ist, persönliche Daten von Technik zu entfernen, ehe man sie weggibt.

Ohnehin sollte man auch vorsichtig damit sein, scheinbaren Müll vom Bürgersteig mitzunehmen. Das kann nämlich durchaus als Diebstahl gelten. Der User aus dem Post gibt an, dass die ehemaligen Besitzer*innen ihm dabei zugesehen hätten, wie er den Karton mitgenommen hat. Auch hier sollte man aber stets Vorsicht gelten lassen – am besten fragt ihr bei den Besitzer*innen direkt nach, falls ihr selbst einmal so einen Fund macht.

Habt ihr auch schon einmal einen ähnlichen Glücksfund gemacht?