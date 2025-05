"Die beste Entscheidung": Spieler hat 12 Jahre von eigener PS4 geträumt, wagt nun, sie auf Raten zu kaufen und bereut es keine Sekunde

Die PS4 ist auch Jahre nach Release noch eine größere Investition, die sich aber lohnen kann. (Bild: Reddit/user/avalonson)

Spielekonsolen sind Luxusgegenstände. Das wird allein schon beim Blick auf den Preis von PlayStation, Xbox und Co. klar. Was aber nicht heißt, dass sie nicht zu einem gewissen Teil essenziell sind, um etwa unseren Hobbys nachzugehen oder nach einem harten Tag Ausgleich zu finden. Das zeigt auch diese Geschichte.

Nach 12 Jahren wird der Traum dieses PlayStation-Fans wahr

PlayStation-Fan und Reddit-User avalonson wollte die PlayStation 4 bereits seit dem Release der Spielekonsole vor fast 12 Jahren haben. Allerdings war der Preis bislang wohl ein großer Knackpunkt. Erst jetzt konnte sich der User eine Konsole aus zweiter Hand und obendrein mit Ratenzahlung leisten.



Was für manche vielleicht wie schlechter Umgang mit Geld oder falsche Prioritäten klingt, war für avalonson genau die richtige Entscheidung.

So beschreibt der User in einem Beitrag im r/Achievements-Subreddit, dass es ihn in den Wahnsinn getrieben hatte, dass er in seiner Wohnung nichts tun konnte außer zu essen, eine Folge einer Serie zu gucken und zu schlafen, nachdem seine Notebooks durchgebrannt waren und er seine PS2 verkaufen musste, um Kosten zu decken – zumindest bis er den Schritt gewagt und das Geld für eine PS4 zusammengekratzt hat:

"Das war die beste Entscheidung, die ich für meine mentale Gesundheit getroffen habe. Spielen ist eines der wenigen Dinge, die ich aktuell genieße und die PS4 war die Investition, die mir seit langer Zeit am meisten geholfen hat. [...] Ich bin jedenfalls super glücklich. Muße ist auch eine Investition, Leute!"

Die Community sieht das offensichtlich ähnlich und gratuliert dem User dafür, den Schritt gewagt zu haben – schließlich ist es keine kleine Investition. Viele Fans teilen ihre eigenen positiven Erfahrungen mit der Konsolengeneration oder legen avalonson Spiele ans Herz, die er zur Entspannung spielen kann, so etwa The Elder Scrolls 5: Skyrim oder Red Dead Redemption 2.

Sein erstes Spiel zockt avalonson aber bereits, wie ein weiteres Bild im Beitrag zeigt. Dort läuft nämlich The Last of Us Remastered auf der Konsole. Nach eigener Aussage hat der User sich dabei so sehr darauf gefreut, das Spiel zu zocken, dass er es sich gekauft hatte, ehe die PS4 überhaupt angekommen war. Wir können uns den Kommentaren auf jeden Fall anschließen und sagen: Eine gute Wahl!

Gehört ihr zu den Leuten, die sich neue Konsolen sofort kaufen müssen, oder wartet ihr lieber ein paar Jahre?