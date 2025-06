Spieler öffnet seinen PC, weil der seltsam riecht - findet kleine weiße Teilchen in der Grafikkarte und sollte nun schnell handeln

Na, wisst ihr direkt, was es mit diesem weißen Teilchen auf sich hat? (Bild: reddit.com/user/Green_Potata)

Selbst wer sich ein wenig mit Computern auskennt, kann nicht unbedingt jedes einzelne Bauteil im Gerät identifizieren. Was tut man also, wenn man plötzlich im Gehäuse ein loses Teilchen findet und der PC auch noch angekokelt riecht?

Ganz klar, man fragt die Community. Das hat jedenfalls zum Glück dieser Spieler oder diese Spielerin getan und konnte so wohl Schlimemres verhindern.

Merkwürdiges weißes Teilchen liegt einfach im PC rum

Dass Reddit-User Green-Potata überhaupt den eigenen PC aufgeschraubt hat, lag vor allem daran, dass der Computer auf einmal verbrannt roch. Beim Blick ins Innenleben dürfte die Person dann nicht schlecht gestaunt haben: Sie konnte zwar nicht herausfinden, was den Geruch verursacht hatte, stolperte dafür aber über ein merwürdiges, loses Teilchen.

Das steckte im Lüfter des Grafikprozessors fest, der einen komischen Sound von sich gab. Aus Sorge, dass hier eine teure Reparatur anstehen könnte, hat sich Green_Potata also an die Tech-Enthusiast*innen auf Reddit gewandt.

Und tatsächlich hat die Person dort ziemlich schnell Antwort bekommen: Laut vielen Usern sieht es nämlich ganz so aus, als würde es sich dabei um einen Teil des Thermal Pads handeln, das an der Grafikkarte angebracht ist.

Wenn es beschädigt oder kaputt ist, kann das deshalb problematisch werden, da Wäremleitpads und Wärmeleitpasten, wie der Name schon verrät, bei technischen Geräten Hitze an ein Heatsink weiterleiten – welches sie dann vom Gerät wegleitet.

Ist die effektive Ableitung von Wärme nicht gegeben, steigt also das Risiko einer Überhitzung. Das Gerät verliert dann schneller an Leistung oder geht im schlimmsten Fall kaputt.

Da der Computer von Green-Potata obendrein verkokelt roch, dürfte der Schuldige also höchstwahrscheinlich gefunden sein. In den Kommentaren empfehlen viele User entsprechend, die AMD-Grafikkarte einfach direkt einzuschicken, sofern darauf noch Garantie besteht.

So oder so sollte der Thread-Ersteller den PC im Zweifgelsfall am Besten an einen oder eine Technik-Expert*in geben. Denn auch wenn die Rastschläge aus der Community gut gemeint und häufig hilfreich sind, sollte man gerade bei kaputter Technik lieber auf Nummer sicher gehen.

