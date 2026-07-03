"Wird er in paar Jahren bitter bereuen": Spieler tauscht bei GameStop komplette Xbox 360-Sammlung mit Hunderten Spielen ein - bekommt gerade mal 1.000 Dollar Store-Credit dafür

Das ist eine stattliche Sammlung an Xbox 360-Spielen! (Bild: x.com/gamestop/status/2072388088169677206)

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, eure physische Spielesammlung aufzugeben, solltet ihr euch das angesichts der vielen Horrormeldungen momentan lieber noch einmal ganz genau überlegen. Sony verabschiedet sich komplett von Discs und auch Xbox scheint in diese Richtung zu gehen. Aber das hält diesen Menschen nicht davon ab, seine ganze Xbox 360-Sammlung in Zahlung zu geben.

GameStop teilt Bilder von gigantischer Xbox 360-Sammlung, für die es 1.000 Dollar gab

Die Xbox 360 war die absolute Glanzphase der Microsoft-Konsolen. Auf diesem Höhepunkt der Marke sind unzählige unsterbliche Klassiker für das Gerät erschienen, und wenn wir raten müssten, würden wir sagen, dass sie sich alle in dieser offensichtlich sehr umfangreichen Sammlung befinden. Die jetzt aber leider aufgegeben wurde.

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Wir wissen natürlich nicht, was diese Person zu diesem Schritt bewegt hat, die neuesten Nachrichten dürften es aber wohl kaum gewesen sein. Immerhin schlummert hier ein echter, physischer Schatz, der einem nicht weggenommen werden kann. Das sind tatsächliche Spiele auf echten Discs, die auch offline funktionieren.

Aber wie dem auch sei: Im US-Bundesstaat Ohio, genauer gesagt in der Stadt Columbus, wurden diese Spiele jetzt allesamt in einer GameStop-Filiale gegen Store-Credit eingetauscht. Es müssen ein paar Hundert gewesen sein, wenn wir uns den Stapel und die Länge des Kassenzettels einmal ansehen:

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Der X/Twitter-Account von GameStop schreibt, der Kunde sei "sehr glücklich" gewesen und habe seine alte Xbox-Kollektion für über 1.000 US-Dollar Store-Credit eingetauscht. Er habe sich davon dann direkt auch ein paar neue PS5-Spiele gegönnt. Vielleicht ist er also inzwischen generell einfach auf PlayStation umgestiegen.

In den Kommentaren wird diese Meldung mit viel Skepsis aufgenommen. Neben den für Twitter leider mittlerweile üblichen Bots und Hasskommentaren finden sich auch haufenweise Nachrichten von Spieler*innen, die ihre eigenen Sammlungen präsentieren – und erklären, sie für kein Geld der Welt jemals eintauschen zu wollen. Erst recht, wenn sie auf die Disc-lose Zukunft blicken, die uns erwartet.

Was sagt ihr zu der stattlichen Sammlung? Hattet ihr ähnlich viele Xbox 360-Spiele und wie geht ihr mit euren Sammlungen um?