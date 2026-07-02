Xbox arbeitet gerade wohl an einem Feature, das eure Disc-Sammlung für die nächste Konsolengeneration fit macht

Xbox möchte die Discs wohl auch loswerden, aber hat immerhin eine Lösung für eure Sammlung.

Ob es uns gefällt oder nicht: Die Spielebranche bewegt sich immer stärker in Richtung digitaler Bibliotheken. Erst diese Woche kündigte Sony an, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen.

Nun arbeitet offenbar auch Microsoft an einem Feature, das den Übergang von physischen zu digitalen Spielen zumindest etwas angenehmer machen könnte.

Aus der Disc wird eine digitale Lizenz

Laut einem Bericht von The Verge testet Microsoft derzeit ein sogenanntes Disc-to-Digital-Feature.

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Autoplay

Die Idee dahinter: Ihr legt eine kompatible Disc einmal in eure Xbox ein. Anschließend erstellt das System eine digitale Lizenz, sodass ihr das Spiel künftig digital nutzen könnt.

Unterstützt werden sollen nach aktuellem Stand Xbox-One- und Xbox-Series-X|S-Spiele. Ältere Generationen wie die Xbox 360 oder die erste Xbox bleiben laut den bisherigen Informationen allerdings außen vor.

Darüber hinaus sollen auch Funktionen wie DLCs, Cloud Gaming oder Xbox Play Anywhere eingebunden werden, sofern das jeweilige Spiel diese unterstützt.

Eine Brücke zwischen Disc und digital

Sollte das Feature tatsächlich erscheinen, könnte es vor allem Spieler*innen entgegenkommen, die sich über viele Jahre eine größere Sammlung auf Disc aufgebaut haben.

Anstatt einzelne Titel erneut digital kaufen zu müssen, ließe sich die bestehende Bibliothek nach und nach in eine digitale Sammlung überführen. Gerade falls zukünftige Xbox-Konsolen vollständig auf ein Laufwerk verzichten sollten, wäre das eine praktische Lösung.

Noch ist allerdings nicht bekannt, wie das System am Ende genau funktionieren wird. Beispielsweise bleibt offen, ob die Disc nach der Umwandlung weiterhin als Besitznachweis benötigt wird oder ob die digitale Lizenz dauerhaft mit eurem Account verknüpft bleibt.

Hoffentlich irgendwann auch für die Xbox 360

Etwas schade ist allerdings, dass ältere Xbox-Generationen nach aktuellem Stand nicht berücksichtigt werden.

Ich hätte jedenfalls nichts dagegen, nicht jedes Mal in den Keller zu gehen und die Kiste mit 360-Spielen zu durchwühlen, wenn ich mal wieder Lust auf Fable 2 habe. Dann müsste Microsoft mir allerdings auch garantieren, dass die digitale Lizenz nicht irgendwann mit dem Ende eines Online-Dienstes ebenfalls verschwindet.

Noch befindet sich das Disc-to-Digital-Feature offenbar in einer Testphase. Ob Microsoft die Funktion tatsächlich veröffentlicht und in welcher Form sie am Ende erscheint, bleibt deshalb abzuwarten.

Würdet ihr eure Spielesammlung digitalisieren oder gehört für euch eine Disc auch in Zukunft einfach ins Regal?