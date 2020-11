Die besten Xbox 360-Spiele aller Zeiten - Top Xbox 360 Games

Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Xbox veröffentlichte Microsoft Ende 2005 das Nachfolgemodell, die Xbox 360. Ausgestattet mit einem IBM Xenon-Prozessor und befeuert von einer ATI-Grafikeinheit stand bei der "Dreisechzig" auch die erweiterte Xbox Live-Online-Funktionalität sowie zusätzliche Multimedia-Fähigkeiten im Mittelpunkt. Und auch wenn bereits die erste Xbox HD-Fähigkeiten besessen hatte, war die 360 Microsofts "richtiger" Schritt ins HD-Gaming.

Natürlich waren der technische Sprung und die daraus resultierenden größeren Möglichkeiten für Entwickler die Grundlagen für weitere exzellente Spiele mit einer zuvor nie gekannten Grafik. Und von denen gab es eine ganze Menge, nicht umsonst gilt die Xbox 360-Zeit als die "goldene Xbox-Ära".

Grund genug, die unserer Meinung nach besten Xbox 360-Spiele aller Zeiten zu küren. Und genau das machen wir in diesem Artikel.

Wer genaueres zu den Spielregeln und Hintergründen unserer Auswahl wissen möchte, liest hier weiter.

Außerdem haben wir auch die besten Xbox Classic- und die besten Xbox One-Spiele aller Zeiten gekürt:

Aber jetzt genug des Vorgeplänkels: Los geht's! Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und in Erinnerungen schwelgen!

25. Tenchu Z

Fakten:

Genre: Action-Adventure

Jahr: 2007

Publisher: Microsoft

Entwickler: K2 LLC

Warum ihr es gespielt haben müsst:

Weil es kaum einen Stealth-Titel gibt, in dem ihr euren Charakter derart tiefgreifend anpassen könnt. Neben dem Aussehen passt ihr zum Beispiel eure Fähigkeiten und Items an, die euch in den Missionen zu Verfügung stehen. Das macht das Spiel trotz nur einem verfügbaren Kampfstil sehr variabel.

Wie in den meisten Stealth-Spielen ist es auch in Tenchu Z oberstes Gebot, möglichst wenig aufzufallen. Ihr müsst also auf euren Geräuschpegel achten und Gegner möglichst geräuschlos ausschalten. Neben der Solo-Kampagne gibt es auch einen Vierspieler-Koop-Modus.

Abwärtskompatibel auf Xbox Series X/S und Xbox One?

Nein

24. Banjo-Kazooie: Schraube Locker

Fakten:

Genre: Action

Jahr: 2008

Publisher: Microsoft

Entwickler: Rare

Warum ihr es gespielt haben müsst:

Weil es das altbekannte Hüpf-Gameplay der Vorgänger auf den Kopf und stattdessen das Zusammenbauen von Fahrzeugen in den Mittelpunkt stellt, mithilfe derer ihr zusammen mit Bär Banjo und Möwe Kazooie diverse Minispiele absolvieren müsst. Diese werden auch für das Vorankommen in der Story benötigt.

Dieser Schritt gefiel zwar nicht jedem, die unkonventionelle Gameplay-Mix und die Fahrzeuge machen Schraube Locker aber zum außergewöhnlichsten Spiel der Reihe - trotz der unbestritten großen Klasse der beiden N64-Vorgänger.

Abwärtskompatibel auf Xbox Series X/S und Xbox One?

Ja

23. Beautiful Katamari

Fakten:

Genre: Puzzle/Geschicklichkeit

Jahr: 2008

Publisher: Namco

Entwickler: Bandai Namco Games

Warum ihr es gespielt haben müsst:

Weil es ein ebenso kurioses wie fesselndes Spielprinzip - ihr dirigiert eine riesige Kugel (Katamari) durch diverse Level und sammelt alles ein, was kleiner als eure Kugel ist - erstmals absolut gelungen in die HD-Welt gehievt hat. Außerdem ist es der Teil der Reihe, in der ihr Katamaris aus bestimmten Elementen (z.B. Flüssigkeiten) bauen müsst.

Erstmals in der Seriengeschichte gibt es zudem DLC-Inhalte, Multiplayer-Fans freue sich über einen Zweispieler-Offline und Vierspieler-Online-Modus über Xbox Live.

Abwärtskompatibel auf Xbox Series X/S und Xbox One?

Nein

22. Viva Pinata

Fakten:

Genre: Simulation

Jahr: 2006

Publisher: Microsoft

Entwickler: Rare

Warum ihr es gespielt haben müsst:

Weil ihr garantiert nirgendwo anders die Möglichkeit bekommt, eine Insel mit möglichst vielen niedlichen Pinata-Arten zu bevölkern. Und genau darum geht es in Viva Pinata: Befriedigt die Bedürfnisse der niedlichen Wesen und sie werden sich entwickeln und vermehren.

Dabei gibt es natürlich mehrere Faktoren zu beachten, immerhin gibt es 60 Arten und eine funktionierende Nahrungskette im Spiel. So wird Viva Pinata später zu einem richtigen Management-Spiel, das durch seine Optik zudem einen unvergleichlichen Charme hat.

Abwärtskompatibel auf Xbox Series X/S und Xbox One?

Ja

21. Dead or Alive 4

Fakten:

Genre: Fighting Game

Jahr: 2006

Publisher: Tecmo

Entwickler: Team Ninja

Warum ihr es gespielt haben müsst:

Weil es hervorragend auf das sehr gute Kampfsystem des Vorgängers aufbaut und auf der Xbox 360 verfeinert. Dadurch, dass jeder der 22 Kämpfer nun deutlich mehr Aktionen und Schlagvarianten hat, sind die Kämpfe etwas tiefgehender und variantenreicher als in Dead or Alive 3.

Dazu kommt ein optimiertes Kontersystem, das durch das reduzierte Zeitfenster etwas anspruchsvoller ist als in den Vorgängern und Dead or Alive 4 zu einem der besten Fighting Games auf der 360 macht.

Abwärtskompatibel auf Xbox Series X/S und Xbox One?

Nein

Auf Seite 2 geht es weiter mit den Plätzen 20 bis 16 der besten Xbox 360-Spiele aller Zeiten.