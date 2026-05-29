Call of Duty: Modern Warfare 4 - Open Beta angekündigt: Release, Plattformen, Dauer und alles Wichtige im Überblick

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur kommenden Beta von CoD: Modern Warfare 4, dem 2026er-Ableger von Call of Duty.

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Dennis Müller
29.05.2026 | 09:30 Uhr

Alle Infos zur Open Beta von CoD: Modern Warfare 4. Alle Infos zur Open Beta von CoD: Modern Warfare 4.

Das diesjährige Call of Duty kommt von Entwickler Infinity Ward, hört auf den Namen CoD: Modern Warfare 4 und behandelt ab dem 23. Oktober den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea.

Im Zuge der Enthüllung wurde auch gleich eine Open Beta angekündigt, und wie ihr den 2026er-Ableger schon vor dem Release spielen könnt, fassen wir für euch in diesem Artikel zusammen.

Hinweis: Erreichen uns neue Informationen zur Open Beta, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Ihr seid auf GamePro immer auf dem aktuellen Stand.

Release: Wann erscheint die Open Beta zu CoD: Modern Warfare 4?

  • Datum: noch nicht bekannt

Zwar wurde der konkrete Beta-Start noch nicht enthüllt, in den Vorjahren ging es jedoch meist wenige Wochen vor dem Release los. Rechnet also mit dem Zeitraum Ende September bis Anfang Oktober.

Video starten 2:49 Call of Duty: Modern Warfare 4 zeigt erste Szenen aus der Kampagne im Reveal Trailer

Early Access: So könnt ihr die Beta früher spielen

Wie zuletzt bei CoD: Black Ops 7, könnt ihr auch die Beta von Modern Warfare 4 früher spielen. Die Bedingung dafür ist, dass ihr das Spiel bzw. die Standard- oder die Vault Edition vorbestellt. Wie viel früher ihr dann loslegen könnt, ist noch nicht klar, basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre wird es aber vermutlich eine knappe Woche vor allen anderen sein.

Plattformen: Hier könnt ihr die Beta spielen

  • Verfügbar auf: PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam, Battle.net)

Da Modern Warfare 4 auch für die Nintendo Switch 2 erscheint, stellt sich natürlich die Frage, ob ihr die Beta auch auf dieser Konsole spielen könnt. Laut des offiziellen FAQ zur Beta sollen hier im Sommer weitere Informationen folgen und wir halten euch hier im Artikel natürlich auf dem Laufenden.

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Dauer der (Open)Beta von CoD: Modern Warfare 4

Schauen wir ins Kleingedruckte auf der offiziellen Vorbesteller-Seite von Modern Warfare 4 finden wir folgende Info: "Die Mindestdauer der offenen Beta beträgt 2 Tage."

Die Early Access- und Open Betas von Black Ops 6 und 7 waren vier bis fünf Tage verfügbar, und wir gehen stark davon aus, dass ihr Modern Warfare 4 ähnlich lange ausprobieren könnt.

Habt ihr vor, die Beta von Modern Warfare 4 zu zocken oder holt euch der diesjährige Ableger zu wenig ab?

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Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4

Genre: Shooter

Release: 23.10.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 2026 (Switch 2)

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