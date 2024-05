'Danke, Fremder!': Spieler kauft kaputte PS3 für $20 und findet eines der besten RPGs aller Zeiten noch im Laufwerk

Überraschung, in dieser PS3 steckte noch ein Spiel! (Bild: Reddit / threeobby)

Wer gebrauchte Hardware kauft, muss sich auch auf die ein oder andere Überraschung einstellen. Häufig sind die eher negativer Natur, wie Dreckansammlungen oder kaputte Einzelteile – dieser Redditor hatte allerdings sehr viel mehr Glück. In einer defekten PS3 fand die Person nämlich tatsächlich ein echt gutes Spiel, das dort wohl seit Jahren im Laufwerk steckte.

PS3-Bastler holt sich kaputte Konsole, bekommt Überraschungsspiel obendrauf

Allzu viel dürfte sich Redditor threeobby wohl nicht versprochen haben, als er oder sie sich eine defekte PlayStation 3 für gerade einmal 20 US-Dollar in einem Gebrauchtwarenladen geschnappt hat.

Tatsächlich scheint die Konsole auch ziemlich hinüber zu sein, da nicht einmal das Licht für den Standby-Modus leuchtet, wenn sie an den Strom angeschlossen wird – ein kaputtes Netzteil, wie threeobby vermutet. Ohne umfangreichere Reparaturen dürfte hier nichts gehen. Allerdings steckte auch eine positive Überraschung in der ansonsten toten Konsole.

Als der Redditor nämlich das Laufwerk manuell öffnet, entdeckt er noch ein Spiel in der Konsole: die Ultimate Edition von Fallout: New Vegas. Vermutlich ist die PS3 kaputt gegangen, während das Spiel noch drin war, sodass es nie entfernt wurde.

Link zum Reddit-Inhalt

threeobby scheint sich zumindest über den Fund zu freuen und bedankt sich im Post direkt beim Vorbesitzer mit: "Danke, Fremder." Die Freude kommt sicherlich nicht von ungefähr, schaut man sich auf eBay erfolgreiche Verkäufe der Ultimate Edition für die PS3 an. Dort gehen die Preise teils bis rund 60 Euro hoch – wenn auch mit Hülle und nicht einfach für die Disk.

Allerdings merken viele User in den Kommentaren auch an, dass die PS3 nicht unbedingt die beste Art ist, um Fallout New Vegas zu spielen. Wird die Speicherdatei auf der Sony-Konsole nämlich zu groß, kann das zu sogenanntem "bricking" führen, also einem dauerhaften Fehler, der zu Crashes und fps-Problemen führt.

Zwar leiden natürlich nicht alle Spieler*innen unter diesen Problemen, die PS3-Version scheint aber häufiger betroffen zu sein. User Anustart942 hat hier immerhin einen Tipp: Wenn man auf zu viele Probleme stößt, soll man sich im Spiel einen ruhigen Ort mit möglichst wenig NPCs suchen und dort 72 Stunden warten.

Dadurch werden temporäre Änderungen der Spielwelt wie getötete Gegner oder fallen gelassene Gegenstände zurückgesetzt. Anschließend soll man speichern, das Spiel schließen und neu laden.

Der Trick mit den 72 Stunden ist übrigens nicht neu: Bethesda empfiehlt ihn nämlich sogar bei ihrem neuesten Spiel Starfield, wenn ihr auf Probleme wie Quest-Bugs oder ein unsichtbares Raumschiff trefft.

Habt ihr auch schon mal eine positive Überraschung bei gebrauchter Hardware entdeckt?