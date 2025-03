Fallout Staffel 2: Geleakte Bilder deuten an, dass wir einen der furchteinflößendsten Gegner aus den Spielen zu sehen bekommen

Lucy könnte es mit einem der gefährlichsten Gegner des Ödlands zu tun bekommen.

In letzter Zeit nehmen die Leaks zur Fallout-Serie nicht ab. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel auf Amazon Prime war es relativ schnell klar, dass eine zweite Staffel nicht lange auf sich warten lassen würde.

Nun tauchen immer mehr Bilder zum Setting der zweiten Staffel auf, was die Herzen vieler Fallout-Fans höher schlagen lassen dürfte. Der mittlerweile dritte Leak verrät jetzt aber auch viel zur Story und den Feinden, denen sich Lucy in der nächsten Staffel stellen muss.

Spoiler Der folgende Leak und die dazugehörigen Bilder zeigen nicht nur das Setting von Staffel zwei, sondern verraten womöglich einen größeren Storypunkt der Serie. Wenn ihr daher keine Spoiler zu Fallout Staffel 2 haben möchtet, dann solltet ihr jetzt aufhören zu lesen.

Eine Stadt in Trümmern

In einem Post auf Reddit hat der User JustBottleDiggin Bilder geteilt, die ein zerstörtes New Vegas zeigen und in denen einige auffällige Kampfspuren zu sehen sind.

Neben den Bildern gibt der User zusätzlichen Kontext. Anscheinend ist das Set ein New Vegas direkt nach dem Angriff einer Todeskralle. Zusätzlich behauptet er, dass es einen funktionierende Todeskrallen-Animatronic gibt, ähnlich dem des Schlingers aus der ersten Staffel.

Dieser Schädel war schon in Staffel 1 zu sehen.

Unrealistisch klingt das nicht. Das erste Bild zeigt riesige Krallenspuren an den Toren des Lucky 38 Casinos, die gut von einer Todeskralle stammen könnten. Dazu kommt, dass schon in Staffel eins ein Todeskrallen-Schädel zu sehen war, der die gefährlichen Kreaturen angeteast hat.

Dennoch sollte man solche Leaks immer kritisch betrachten. Ohne offizielle Bestätigung kann der Kontext der Bilder nur schwer nachvollzogen werden.

Was bedeutet dies für Staffel 2?

Nehmen wir die Leaks ernst, dann haben wir mittlerweile drei Versionen von New Vegas gesehen, wie ihr hier nachlesen könnt:

Die Version, die brandneu aussieht, ist vermutlich ein Rückblick in die Vorkriegszeit. Schon Staffel 1 hat viele Rückblicke genutzt, die die Welt auch vor der Verwüstung gezeigt hat.

In den zweiten Leaks wird das verfallene New Vegas gezeigt. Das wird wohl in der Gegenwart der Serie von 2296 spielen, die 15 Jahre nach Fallout: New Vegas angesiedelt ist.

Der dritte Leak könnte nun einer der großen Storypunkte oder gar Finale der zweiten Staffel sein. Geraten Lucy und der Ghul etwas mitten in einen Angriff auf die postapokalyptische Metropole?

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was sich die Macher*innen für die zweite Staffel haben einfallen lassen.

Freut ihr euch schon auf Staffel 2 und haltet ihr diesen Leak für realistisch?