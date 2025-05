Spielerin wird von ihrem Vater 5 Jahre ignoriert, also findet sie ihn in Red Dead Online und macht seine Partie zum Albtraum

Am Ende hat die Racheaktion in Red Dead Online leider niemanden glücklich gemacht.

Familiäre Beziehungen können bekanntlich kompliziert sein. Das zeigt auch das Video einer Spielerin, die ihrem Vater in Red Dead Online aufgelauert hat, nachdem er sich zu lange nicht gemeldet hatte. In der Community sorgt das für Belustigung, eine Lösung ist es am Ende aber nicht.

Spielerin findet ihren Vater in Red Dead Online, weil er sie zu lange ignoriert

TikTok-Nutzerin trinitydawn0327 hatte ihrer eigenen Aussage nach die Nase voll davon, dass ihr Vater ihre Anrufe und Nachrichten seit fünf Jahren ignoriert hatte. Ihre Lösung dafür war anscheinend, ihn an einem Ort zu finden, an dem er nicht flüchten konnte – nein, damit ist nicht sein eigenes Heim gemeint, sondern der Online-Multiplayer von Red Dead Redemption 2.

Hier hat die Spielerin aber nicht etwa das Gespräch gesucht, sondern wollte sich wohl vielmehr dafür rächen, dass sie ignoriert wurde. In einem Video mit dem Titel "Nächstes Mal geh einfach ans Telefon" zeigt sie nämlich, wie sie einen Charakter (wohl den ihrers Vaters) fesselt und dann einen Molotov-Cocktail auswählt – allem Anschein nach, um ihn auf ihr Opfer zu werfen.

Am Ende des Videos wird noch ein Ausschnitt aus einem Chatverlauf mit ihrem Dad eingeblendet, in dem er sich wohl als Reaktion auf den Überfall tatsächlich zurückmeldete:

"Ich wusste nicht, dass du das bist, ich mag es nicht, echte Spieler zu bekämpfen oder zu töten. Frohes Neues Jahr"

Hier könnt ihr euch das besagte Video anschauen:

Auf TikTok wird das Video aktuell von der Community gefeiert und hat bereits 1,6 Millionen Likes erhalten (Stand: 16. Mai). Viele User amüsieren sich dabei in den Kommentaren über die eher ungewöhnliche Kontaktaufnahme. So schreibt User Fabrizio:

"Ungewöhnlicher Bewältigungsmechanismus, aber trotzdem valide"

Allzu viel gebracht hat diese Mischung aus Racheaktion und Kontaktaufnahme trinitydawn0327 aber wohl nicht. Wie die Spielerin in den Kommentaren schreibt, stammt die ursprüngliche Aufnahme bereits von 2022.

Nach dem Überfall hatte sie mit ihrem Dad sogar für eine Weile zusammen gezockt. Ein paar Monate später soll er sie aber ihrer Aussage nach auf seiner PlayStation aus der Freundesliste geschmissen haben. Wir können nur hoffen, dass die Spielerin in Zukunft stattdessen doch lieber mit Freund*innen zusammen zockt, mit denen sie dann auch längerfristig Spaß hat.