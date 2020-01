SpongeBob: Battle for Bikini Bottom - Remake kommt angeblich im Mai

Als SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated im letzten Sommer angekündigt wurde, war die Freude über die überarbeitete Rückkehr des PS2-Klassikers groß. Einen Release-Termin hat Publisher THQ Nordic zwar bislang noch nicht angekündigt, der Termin dürfte nun aber unfreiwiliig bekannt geworden sein.

Denn wie diverse Meldungen auf Twitter zeigen, hat Nintendo offensichtlich Info-Emails verschickt, in denen der Release-Termin für das Spiel genannt wird. Demnach kommt der Titel am 22. Mai in die Läden.

SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated will be released on Friday, May 22 according to an email sent out by Nintendo.https://t.co/o4SN7inAnF pic.twitter.com/FRvBU8j3tX — Pixelbuster (@Nitomatta) January 20, 2020

Ist das plausibel? Da es sich um offizielle Emails von Nintendo handelt, gehen wir davon aus, dass das Datum stimmt. Außerdem passt dazu, dass an diesem Tag der neue SpongeBob-Film in die Kinos kommt, nämlich "The SpongeBob Movie: Sponge on the Run". Zumindest in den USA, in Europa startet der Film bereits am 11. Mai.

Worum geht es im SpongeBob-Spiel?

In der Rolle von Spongebob, Patrick und Sandy müsst ihr die Roboter des Bösewichten Planktons aufhalten bevor sie die geheime Krabbenburger-Formel stehlen können.

Das hat sich im Vergleich zum PS2-Original geändert: Das Spiel wurde in der Unreal Engine 4 komplett neu gebaut, außerdem gibt es eine verbesserte Kamera und etliche Inhalte, die im Original gefehlt haben.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated erscheint für PS4, Xbox One, Switch und PC.