Die Charaktere aus SpongeBob sind von den 7 Todsünden inspiriert - Erratet ihr, wer für welche steht?

Sowohl Sandy, Patrick als auch SpongeBob sind alle in der Liste vertreten. Wisst ihr, inwiefern?

Bei SpongeBob Schwammkopf müssen wir in der Regel weder an biblische Inhalte noch an böse Charaktere denken. Dennoch verrät ein Kommentar auf der DVD der ersten Staffel, dass einige der Hauptcharaktere auf den sieben Todsünden basieren. Deswegen schlüsseln wir auf und zählen der Reihe nach die Charaktere auf und an welche Todsünde sie jeweils angelehnt sind.

Diese Charaktere basieren auf Todsünden

Hochmut: Sandy

Einen Sprung von 35.000 Metern Höhe traut sich die übermütige Sandy zu.

Weil sich der Hochmut unter anderem durch Übermut und Ruhmsucht ausdrückt, passt diese Todsünde am meisten zum Eichhörnchen Sandy. Sie ist als Extremsportlerin bekannt, die gerne mal übertrieben wagemutige Aktionen ausführt.

So erwischt SpongeBob sie zum Beispiel in einer Folge, in der er die Träume der Bewohner*innen von Bikini Bottom besucht, bei einem riskanten Fallschirmsprung aus 35.000 Metern Höhe.

Außerdem ist Sandy durchaus sehr überzeugt von ihren eigenen Fähigkeiten, sowohl in Karate als auch in der Wissenschaft. So sehr sogar, dass sie gar nicht gut auf die Witze reagiert, die SpongeBob eine Folge lang auf ihre Kosten reißt.

Geiz: Mr. Krabs

Mr. Krabs sieht immer und überall Geld.

Müssen wir noch mehr zu Mr. Krabs sagen? Er ist der Geiz, wie er leibt und lebt. Auf der Arbeit drückt er sich regelmäßig vor Extrazahlungen, die bei SpongeBob anstehen, aber auch privat lässt er seinen Geldbeutel am liebsten geschlossen.

So vermasselt Mr. Krabs etwa in der Folge “Der sechzehnte Geburtstag“ den Geburtstag von Perla, indem er sich enttäuschende, billigere Ersatzideen für Perlas eigentliche Wünsche überlegt. Er bewahrt Geld in seiner Matratze auf und hat sogar seinen Glücksdollar eingerahmt.

Neid: Plankton

Plankton ist so auf die geheime Krabbenburgerformel versessen, dass Mr. Krabs sich einen Spaß daraus macht.

Die Verbindung von Plankton mit einer Todsünde dürfte ähnlich offensichtlich wie bei Mr. Krabs sein. Zufälligerweise hat der auch etwas mit Planktons Sünde zu tun – Plankton ist nämlich eifersüchtig auf den Erfolg von Mr. Krabs. Das könnt ihr in der Serie an seinen vielen Versuchen, die Krabbenburgerformel einzusacken, erkennen.

Trägheit: Patrick

Patrick schläft gerne und viel. Das sorgt für viele lustige Momente in der Cartoon-Serie.

Patrick ist nicht nur ein überaus gemütlicher Geselle, er ist sogar so faul, dass er einen Preis fürs Nichtstun gewinnt. Meistens unternimmt er den ganzen Tag über nichts und stiftet höchstens SpongeBob zu Blödsinn an, wenn ihm danach ist. Anders als SpongeBob und Thaddäus arbeitet Patrick auch nicht.

In der Folge, als SpongeBob und Patrick sich um eine kleine Muschel kümmern, übernimmt SpongeBob den gesamten Haushalt sowie die Pflege der Muschel, während Patrick vorgibt zu arbeiten. Seine “Arbeit“ besteht jedoch daraus, dass er unter seinem Haus den ganzen Tag fernsieht.

Patrick hat ein eigenes Videospiel bekommen, in dem er wahrscheinlich nicht ganz so faul wie in der Cartoon-Serie ist:

1:23 The Patrick Star Game: SpongeBobs bester Freund bekommt ein eigenes Abenteuer

Zorn: Thaddäus

Thaddäus lässt seiner Wut gerne mal freien Lauf. Wie in der Folge, als er arbeitslos ist und SpongeBob ihm eine Zeitung mit Stellenanzeigen ans Bett bringt.

Musstet ihr bei Thaddäus zuerst auch an den Hochmut denken? Während durchaus auch Elemente von diesem durch Thaddäus verkörpert werden, zeigt sich der Tintenfisch auch regelmäßig wütend und sogar zornig – vor allem gegenüber seinen Nachbarn Patrick und SpongeBob.

In der Folge, in der Thaddäus seinen Job bei der Krossen Krabbe kündigt, nimmt SpongeBob ihn zu Hause auf und möchte ihn bei der Jobsuche unterstützen, damit Thaddäus nicht ständig bei ihm herumlungert und ihn ausnutzt. Sogar in einer solchen Situation zeigt sich Thaddäus nicht nur abweisend, sondern lässt seinen Ärger sogar am helfenden SpongeBob aus.

Deswegen ist es interessant zu sehen, dass er in einer Folge vermeintlich alle seine Probleme gelöst haben sollte, als er die Nachbarschaft wechselt und zu anderen Tintenfischen zieht. Bei einem explosiven Folgenfinale verlässt er die neue Nachbarschaft jedoch wieder, um in sein altes Haus und somit zu seinen scheinbar nervigen Nachbarn SpongeBob und Patrick zu ziehen.

Wollust: SpongeBob

SpongeBob im Maid-Köstum gleich Wollust? Nicht ganz, aber es gibt andere Anzeichen.

Wenn ihr hier fragend eure Augenbrauen zusammenzieht, können wir euch gut verstehen. SpongeBob ist kein offensichtlicher Kandidat für die Wollust, weswegen in manchen Theorien Mr. Krabs‘ Tochter Perla die Todsünde verkörpert.

Weil SpongeBob Schwammkopf eine Serie für Kinder ist, gibt es keine offensichtlich sexuellen Szenen, weswegen euch hier vor allem Interpretation weiterbringt.

So scheint SpongeBob unheimlich viel Liebe für seine Mitfische übrigzuhaben, was darauf hindeuten könnte, dass er ohne Rücksicht auf die Konsequenzen geliebt werden möchte. Das ist am offensichtlichsten, wenn SpongeBob Thaddäus mit Liebe überschüttet, während ihn dieser immer und immer wieder abweist.

Völlerei: Gary

Nicht einmal das Sofa ist vor Garys Hunger geschützt.

Wer von euch ein Haustier hat, könnte Garys Verbindung zur Völlerei gut nachvollziehen. SpongeBobs Schnecke verputzt regelmäßig gewaltige Mengen Schneckenfutter. Wenn sein Hungerbedürfnis nicht gestillt wird, dann muss eben auch mal ein Möbel wie ein Sofa herhalten.

Garys Hungerbedürfnis wird in mehreren Folgen deutlich thematisiert, wie etwa, wenn er die Bewohner*innen von Bikini Bottom von der Krätze befreit, indem er die Krankheit einfach auffrisst. Vielleicht hätte SpongeBob in der Folge, in der er Gary erfolglos baden will, seine Schnecke mit mehr Leckerlis in die Wanne locken sollen.

Wie viele Charakter-Todsünden-Verbindungen habt ihr richtig erraten?