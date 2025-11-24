Spotify Wrapped 2025 - Möglicher Start: Wann der Jahresrückblick diesmal erscheinen könnte

Spotify Wrapped 2025 dürfte uns Ende 2025 erwarten.

Update: Spotify Wrapped 2025 rückt in greifbare Nähe. Basierend auf früheren Veröffentlichungsdaten des Jahresrückblickes ist es wahrscheinlich, dass Wrapped Ende dieser Woche oder in der darauffolgenden Woche aufschlägt.

Spotify Wrapped 2025 - Möglicher Release des Jahresrückblicks

Ein offizielles Startdatum für Spotify Wrapped 2025 gibt es noch nicht. Auf der offiziellen Spotify-Website heißt es lediglich, dass das Unternehmen Bescheid gebe, "sobald Wrapped da ist".

Aufgrund der Termine der letzten Spotify-Jahresrückblicke können wir aber zumindest schon einmal spekulieren, wann das diesjährige Wrapped freigeschaltet wird. Schauen wir doch mal, wann die letzten Jahresrückblicke der Musikplattform freigeschaltet wurden:

Spotify Wrapped 2024 - 04. Dezember 2024

Spotify Wrapped 2023 - 29. November 2023

Spotify Wrapped 2022 - 30. November 2022

Spotify Wrapped 2021 - 01. Dezember 2021

Angesichts dessen gehen wir davon aus, dass Spotify Wrapped 2025 Ende November/Anfang Dezember 2025 erscheinen wird.

Disclaimer: Spotify steht derzeit in der Kritik, da im Juli 2025 bekannt wurde, dass der CEO des Unternehmens, Daniel Ek, 600 Millionen Euro in das Münchener Rüstungs-KI-Start-Up Helsing investiert hat. Viele Künstler*innen und Nutzer*innen kritisierten dieses Investment scharf, was unter anderem zu Boykottaufrufen führte. Ek und Spotify selbst begründen diesen Schritt mit dem Schutz von Demokratien. Künstler*innen wollen den schwedischen Streaming-Dienst aber auch aufgrund von schlechter Bezahlung und dem zunehmenden Boom von KI-Musik auf der Plattform verlassen.

Spotify Wrapped aufrufen - so geht's

Sobald Spotify Wrapped freigeschaltet wurde, ist der Jahresrückblick ganz simpel für euch auf der App auf eurem Smartphone aufrufbar.

Ganz oben direkt neben eurem Profilbild solltet ihr einen Tab namens "Wrapped" finden.

Klickt diesen an, um euren persönlichen Jahresrückblick abzurufen.

Danach sollten in gewohnter Story-Manier euer liebster Artist, eure Top-Songs oder euer liebster Podcast aus den vergangenen Monaten angezeigt werden.

Ab wann zählt Spotify Wrapped? Die Sammlung der Daten für euren Jahresrückblick beginnt stets am 1. Januar, jedoch nennt die Streaming-Plattform keinen Endpunkt. Da wir davon ausgehen, dass Wrapped 2025 Anfang Dezember erscheint, könnte es gut sein, dass eure Daten zumindest noch bis Ende November für den diesjährigen Rückblick mitgezählt werden.

Die Top-Künstler*innen auf Spotify weltweit waren im Jahr 2024 übrigens folgende

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish Travis Scott Peso Pluma Kanye West Ariana Grande Feid

Sobald Spotify Wrapped 2025 verfügbar ist, werden wir euch auf GamePro.de darüber informieren.

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch auf Spotify Wrapped 2025? Bei welchen Songs und Interpret*innen seid ihr sicher, dass sie auf jeden Fall bei euch vertreten sind?