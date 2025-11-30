PS Plus-Mitglied rechnet mit den gezockten Spielen aus, ob sich die Premium-Mitgliedschaft lohnt und kommt zu folgendem Ergebnis

Lohnt sich die PS Plus Mitgliedschaft? Die Antwort lässt sich leider nicht pauschal treffen.

In der Woche rund um Black Friday und Co. tauchen zahlreiche Sonderangebote zu Abonnements auf. Auch Sony springt auf den Zug mit und bietet die Premium- beziehungsweise Extra-Mitgliedschaften mit Rabatten an. Ein Redditor hat im vergangenen Jahr bei dem Angebot zugeschlagen und sich das Premium-Abo gesichert. Nun zieht er Bilanz.

PS-Plus-Premium-Mitglied zieht Bilanz

Ein Redditor greift zu den Excel-Tabellen und rechnet die Abokosten gegen die Preise für die gezockten Spiele auf. Dafür bedient sich der User mit dem Namen Helpful-Possession68 an zwei Methoden:

Der Redditor stellt die Summe des Normalpreises der Spiele gegenüber den höchsten Rabatten, die durch die Mitgliedschaft zustande kommen. Vom Ersparten zieht er dann den jährlichen Abopreis inklusive Black-Friday-Rabatt ab. Der Redditor rechnet die Abokosten durch die Anzahl gezockter Spiele, um den durchschnittlichen Ausleih-Preis pro Spiel für das gesamte Jahr zu erhalten.

Beide Varianten führen für den Redditor Helpful-Possession68 zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Anhand der Rabatte hat er trotz Abokosten von 112 US-Dollar 128 US-Dollar gespart – zumindest, wenn er bei den Spielen zu den besagten Preisen zugeschlagen hat. Die zweite Variante deckt bei 28 gezockten Abospielen auf, dass er pro Spiel 4 US-Dollar auf den Tisch gelegt hat, um es während der Dauer eines Jahres auszuleihen.

Und falls ihr euch fragt, ob der User all die Spiele wirklich gezockt hat: Ja – laut eigenen Angaben. Er habe sie nicht nur gezockt, sondern auch komplettiert und sich bei allen die Platin-Trophäe geholt. Bei der Hingabe können wir auch nachvollziehen, dass Helpful-Possession68 zur Excel-Tabelle gegriffen hat.

Ob es sich wirklich lohnt, hängt immer vom eigenen Zock-Verhalten ab

Ob sich das Abo nun für jeden und jede unter euch lohnt, verrät diese Rechnung am Ende des Tages nicht. Das kommt darauf an, ob ihr bei exklusiven Rabattaktionen zuschlagt, und ob ihr denn auch so viel auf der PlayStation spielt. Die Reaktionen der Community unter dem Beitrag spiegeln das wider.

Gezielte Mitgliedschaft: Andere PS-Plus-Abonnent*innen wie healspirit springen trotz Black-Friday-Rabatten nicht auf die Aktion auf, sondern holen sich die Mitgliedschaft für wenige Monate im Jahr – was am Ende des Tages oftmals trotzdem günstiger ist. Zumindest, wenn ihr nicht vergesst, das Abo rechtzeitig zu kündigen.

Dass es außerdem sehr auf das eigene Spielverhalten ankommt, ob sich so ein Abo lohnt, bringt auch nochmals der User Ihavetogoalone auf. Der beschreibt nämlich, das eigene PS-Plus-Abo als eine Art Buffet für Spiele angesehen zu haben.

Die Spiele, die der User sich mit einem Rabatt holen wollte, waren kaum im Angebot. Stattdessen hat er zahlreiche Titel ausprobiert, die er sich sonst nie gekauft hätte. Auch hier zieht Ihavetogoalone ein positives Fazit, merkt jedoch deutlich an, dass so ein Abo nicht für alle etwas ist.

Besitzt ihr Spiele-Abos wie PS Plus oder lohnt sich das für euch nicht?