Animal Crossing-Pilot Udo verbirgt ein mysteriöses Geheimnis: Warum verbrennt der Dodo nach jeder Reise alle Flugpläne? Die Community hat da ihre Ideen

Wer ist Animal Crossing-Pilot Udo wirklich?

Um Animal Crossing ranken sich viele Legenden. Darunter befinden sich auch ein paar Verschwörungstheorien, etwa die Idee, dass die menschliche Spielfigur von Tierwesen in einer Art Zoo gehalten wird. Auch den Dodo-Piloten Udo umgibt ein mysteriöses Geheimnis.

Was führt Udo heimlich im Schilde?

Den Auslöser für mögliche Verschwörungstheorien liefert Udo selbst. Wenn er euch mit seinem Wasserflugzeug auf eine Überraschungstour mitnimmt, geht es immer auf eine zufällige Insel. Die Routen dahin werden aber nach jedem Flug zerstört.

Schon auf eurer ersten Überraschungstour stellt Udo nach der Landung klar: “Alles, was hierbleibt, bleibt auch hier. Für immer. Du siehst diesen Ort nie wieder. Ich auch nicht. Niemand.”

Direkt danach folgt auch sofort die nächste mysteriöse Ansage: "Noch auf dem Rückflug verbenn ich eigenhändig den Flugplan. Wegen der Sicherheit. Mehr sag ich nicht!" Doch warum sollte ein unschuldiger Dodo harmlose Freizeitausflüge derart geheim halten wollen?

Wer ist der fliegende Dodo wirklich?

Normalerweise kennen wir Udo vor allem als Bruder von Bodo, der im Flughafengebäude hinter seinem Schreibtisch sitzt und sich um das Geschäftliche kümmert. Ob es sich bei seinem Verwandten um einen Komplizen handelt, ist nicht klar.

Aus einem Dialog im Café Taubenschlag erfahren wir von Udo, dass er denkt, “fürs Fliegen geboren” zu sein. Diese Faszination entwickelte sich sofort, als er das erste Mal ein Flugzeug betreten habe. Dennoch ist in seinem Beruf nicht alles eitler Sonnenschein.

Wir erfahren auch, dass sein Job manchmal zermürbend sein kann und er mit seinem Bruder gerne tauschen würde. Der hat allerdings keinen Pilotenschein und so ist Udo wohl für den Rest seiner Tage an die Maschine gebunden, zumindest behauptet das der Verdächtige.

Doch ist das wirklich der Grund für seine permanente Bindung an den Job? Womöglich steckt mehr dahinter und es gibt zusätzliche Belastungen, über die der Dodo nicht mit uns spricht – Belastungen, die ihn dazu veranlassen, alle Ausflüge vertuschen zu wollen.

“Das ist alles ein riesiges Laborexperiment und wir Menschen sind die Kaninchen, die beobachtet werden. Udo ist der Anführer des Sicherheitsteams”, vermutet etwa ein Reddit-User.

Ein weiterer Kommentar verknüpft Udos merkwürdiges Verhalten mit der bereits erwähnten Animal Crossing-Theorie, dass die Spielfigur als exotisches Haustier festgehalten wird, ähnlich wie im Film The Truman Show:

“Der Grund, dass du nicht auf Überraschungsinseln zurückkehren kannst, ist, dass du dort auf andere Menschen treffen könntest und so herausfindest, dass alles ein Zoo ist”

Aber es gibt auch andere schlüssige Theorien: “Meine Frau und ich machen oft Witze darüber, dass Udo die Flüge nutzt, um Drogen zu schmuggeln. Deswegen muss er die Flugrouten verbrennen”. Was, wenn das kein Witz ist?

Udo der Geheimagent

Auch sein Auftreten mit der auffälligen Sonnenbrille, sowie seine Art zu reden, erinnern häufig an Charaktere aus Militär- oder Agentenfilmen. Das scheint recht unangemessen für jemanden, der Touristen zu den nahegelegenen Inseln chauffiert, findet ihr nicht?

Dass er euch auf Ausflügen nach Angriffen von Spinnen, Wespen oder Skorpionen wieder zum Dock bringt, spricht ebenfalls für eine umfassende medizinische Ausbildung, die das Verständnis eines Dodos über den vergifteten menschlichen Körper bei weitem übersteigen sollte.

Kein Wunder, dass sich einige Reisende lieber komplett aus dieser Sache heraushalten wollen. Zu groß ist die Angst vor ernsten Konsequenzen: “Frag nicht, ernsthaft … Sie belauschen und beobachten uns permanent … verbrenn diese Nachricht, nachdem du sie gelesen hast”.

Was genau hinter Udos äußerst fragwürdigem Verhalten steht, werden wir womöglich nie herausfinden. Auf jeden Fall sollten wir nicht davon ausgehen, dass es sich nur um einen kleinen Spaß des Entwicklerteams handelt, um eine Spielmechanik zu “erklären”. Das wäre ja absurd.

Was denkt ihr: Welche finsteren Machenschaften versteckt Udo unter seinen kleinen Flügeln?