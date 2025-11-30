Diablo 4: Habt ihr Bock auf die nächste große Erweiterung und welche neuen Inhalte wünscht ihr euch?

Seid ihr noch voll dabei und was wollt ihr als Nächstes im Spiel sehen?

Es ist schon ein Weilchen her! Diablo 4 hat im Herbst 2024 die erste große Erweiterung Vessel of Hatred erhalten. Eigentlich sah der Plan von Blizzard es vor, jährlich DLCs zum großen Hack and Slay rauszubringen. Demnach hätte ein zweites Add-on spätestens Ende dieses Jahres an die Tür klopfen sollen. Doch schon seit einigen Monaten ist klar, dass daraus nichts mehr wird.

Wir wollen folglich in unserer Umfrage von euch wissen, ob ihr überhaupt noch Bock habt oder längst zu anderen Spielen weitergezogen seid. Falls ihr der Erweiterung entgegenfiebert, interessiert uns außerdem, welche Inhalte ihr euch wünscht. Schreibt uns das unbedingt nach eurer Abstimmung in die Kommentare!

Nehmt an unserer Umfrage zum nächsten Diablo 4-DLC teil

Hier könnt ihr euch noch mal einen Trailer zur vorherigen Erweiterung Vessel of Hatred anschauen:

2:25 Diablo 4 Vessel of Hatred: Neuer Trailer zeigt Story und Gameplay aus dem DLC

Auch wenn es dieses Jahr keine große Erweiterung gab, konnten wir zumindest regelmäßig in neue Seasons eintauchen. Inzwischen sind wir bereits bei Nummer 11 angekommen und was die mit sich bringt und wann sie startet, erfahrt ihr in folgendem Artikel:

Der saisonale Content fiel bisher qualitativ sehr unterschiedlich aus und sorgte immer wieder für Diskussionen in der Community. Daneben gibt es aber natürlich auch diejenigen, die gar keine oder keine besonders große Lust auf Live Service haben und sich stattdessen seit Launch auf die Story-Erweiterungen gefreut haben.

Vessel of Hatred war da auch ein richtig guter Start und hat vieles geliefert, was sich Fans gewünscht haben. Highlights waren die Dschungelareale von Nahantu, die ganz frische Geistgeborenen-Klasse (Spiritborn) und natürlich auch die Fortführung der Geschichte aus dem Hauptspiel. Aber gerade bei Letzterem gab es ein großes Minus:

Die Story fühlte sich nicht so richtig abgeschlossen an und Fans, die sich auch für die düsteren Storys in Sanktuario begeistern können, müssen eben seither warten, wie das Ganze weitergeht.

Jetzt habt aber ihr das Wort: Was wünscht ihr euch von der Fortsetzung der Geschichte? Oder welche neue Klasse oder Aktivität fehlt euch immer noch? Verratet uns aber auch gerne mehr, falls ihr inzwischen das Interesse an Diablo 4 verloren habt.