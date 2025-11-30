Ich habe über 300 Stunden im bisher schönsten Open World-Spiel verbracht und jede Sekunde geliebt - aktuell bekommt ihr es mit 75% Rabatt

In Red Dead Redemption 2 ist jeder Screenshot ein Gemälde.

Es gibt nur wenige Spiele, die ich länger gespielt habe als Red Dead Redemption 2. Auch nach dem Ende der Story um den Revolver-Outlaw Arthur Morgen und die Dutch Van der Linde-Gang kam ich nicht von der wunderschönen Spielwelt los und zockte das Game danach auch noch unzählige Stunden im Online- Modus.

Sollte das Western-Epos bisher an euch vorbeigegangen sein, bietet sich jetzt eine wunderbare Gelegenheit, denn aktuell könnt ihr das Spiel mit einem Rabatt von 75% bei Steam abstauben.

Spiel: Red Dead Redemption 2

Preis: 14,99 Euro (75% Rabatt)

Das Angebot gilt aktuell auf Steam, im PlayStation Store und im Xbox Store.

11:37 Red Dead Redemption 2 - Spoilerfreies Test-Video: Warum Rockstar von uns eine 96 bekommt

Das erwartet euch in Red Dead Redemption 2

Wahrscheinlich habt ihr alle schon ausführlich vom Spiel gehört, wenn ihr in den letzten Jahren aber zufällig unter einem Stein gelebt habt, hier kurz das Wichtigste:

In RDR2 übernehmen wir die Rolle von Arthur Morgan, der zusammen mit den anderen Mitgliedern der Van der Linde-Gang um seinen Platz in der Welt kämpft. Der Westen gilt größtenteils als gezähmt und Outlaws wie er kommen eigentlich nur noch in Geschichten vor. Also versuchen wir Geld zu verdienen, einen sicheren Platz für das Camp zu finden und sicher vor dem Gesetz verborgen zu bleiben.

Die Geschichte gehört zu den großen Stärken des Spiels und hat bei mir nicht nur einmal für feuchte Augen gesorgt. Der große Star ist für mich aber die Open World, die auch heute noch Maßstäbe in puncto Optik und Details setzt. Nicht selten bin ich mit Arthur einfach nur langsam durch die Welt galoppiert, um die Aussicht zu genießen.

Alles in allem halte ich Red Dead Redemption 2 für ein absolutes Meisterwerk, welches zurecht 96 Punkte von Tester Tobi und damit eine der höchsten GamePro-Wertungen aller Zeiten erhalten hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, kann ich euch das oben verlinkte Video von ihm wärmstens ans Herz legen.

Auf dem PC könnt ihr euch im Gegensatz zur Konsolenversion auch über eine unbegrenzte Framerate und zusätzliche optische Details freuen, aber auch auf Xbox und Playstation ist das Spiel noch heute ein absoluter Augenschmaus.

Habt ihr Red Dead Redemption 2 bereits gespielt oder ist das Spiel so gar nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!