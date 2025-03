Da braucht's keinen Spring Sale mehr: Premium-Soundbar mit Dolby Atmos jetzt übertrieben günstig!

Die Soundbars von Sonos zählen zu den beliebtesten auf dem Markt und bieten extrem hohe Qualität.

Ich empfehle wirklich jedem, der einen TV zu Hause hat, sich eine Soundbar anzuschaffen. TV-Sound erreicht einfach nie das Niveau, welches ich brauche, um Games oder Filme wirklich genießen zu können. Und da sich das in naher Zukunft vermutlich auch nicht ändern wird, ist eine Soundbar in meinen Augen Pflicht bei jedem Fernseher. Der Amazon Spring-Sale macht es euch da gerade einfach: Denn schon bevor er beginnt, gibt es diese Soundbar mit Dolby Atmos extrem reduziert.

Immersiver 3D-Sound dank Dolby Atmos

Ein großer Vorteil von Soundbars im Vergleich zu internen Fernseh-Lautsprechern ist der räumliche Klang, den fast alle Soundbars haben. Der Ton wird euch also nicht platt entgegengedrückt, sondern findet komplett um euch herum statt und verändert sich dynamisch im Raum. Damit bekommt Sound eine völlig neue Dimension, weil er sich dadurch immersiver und realistischer anhört.

Die Sonos Beam Gen 2 ist ein echtes Sound-Wunder und ist jetzt super günstig!

Bei der Sonos Beam Gen 2 bekommt ihr diesen 3D-Sound in glänzender Qualität geboten, denn die Soundbar setzt auf Dolby Atmos. Damit wird der ausgehende Ton so auf die verschiedenen Lautsprecher in der Soundbar aufgeteilt, dass jedes Geräusch genau an der Stelle sitzt, wo er hin soll, damit ihr echten Surround Sound erleben könnt.

Noch zusätzlich optimierter Sound – Sonos denkt wirklich an alles

Kennt ihr die Situation, wenn ihr in einem Film einen ruhigen Dialog kaum verstehen könnt? Also dreht ihr den Ton auf und werdet in der nächsten lauten Szene so dermaßen von der Lautstärke überrumpelt, dass selbst der Putz an eurer Decke anfängt zu bröckeln. Aber damit ist jetzt Schluss: Denn neben Dolby Atmos verfügt die Sonos Beam Gen 2 über eine Sprachverbesserung, die ihr einfach über Sonos App aktivieren könnt.

Völlig egal, was ihr euch anseht: Mit Dolby Amtos und Sprachverbesserung erlebt ihr richtig tolles Heimkino.

So könnt ihr auch in geflüsterten Gesprächen alles genau verstehen und müsst euch kein neues Trommelfell besorgen, wenn direkt danach irgendetwas auf dem Bildschirm in die Luft fliegt. Und dabei ist es auch völlig egal, in welcher Umgebung ihr die Soundbar einsetzen wollt. Denn mit Sonos Trueplay könnt ihr messen, wie sich der Schall durch euren Raum bewegt und von was er zurückgeworfen wird. Die Soundbar passt sich dann automatisch auf die Gegebenheiten eures Zimmers an.