Nicht länger nur auf Crunchyroll - Heute startet einer der besten Anime 2022 auf ProSieben MAXX mit deutscher Synchro

Spy x Family ist einer der Anime-Hits 2022. (Bild: Studio WIT/CloverWorks)

Zu den beliebtesten Anime-Serien 2022 zählt klar Spy x Family. Die gewitzte Spionage-Serie eroberte nicht zuletzt wegen der kleinen Anya und der Dynamik der Familie Forger die Herzen der Zuschauer*innen.

Allerdings lief der Anime bislang nur beim Streaming-Dienst Crunchyroll, was ein kostenpflichtiges Abonnement erfordert. Dank ProSieben MAXX könnt ihr den Anime aber ab heute auch im Free-TV schauen.

Sendezeiten von Spy x Family auf Pro7 Maxx

ProSieben MAXX erweitert sein TV-Programm mit Spy x Family um ein echtes Anime-Highlight. Die erste Staffel mit ihren 25 Folgen lief letztes Jahr bereits auf Crunchyroll, Staffel 2 ist beim Streaming-Dienst am 7. Oktober im Simulcast gestartet. Im Free-TV gibt's die gefeierte Serie nun auch bei ProSieben MAXX zu sehen.

Wann laufen die Folgen bei ProSieben MAXX? Ab dem 12. Dezember 2023, jeden Montag bis Freitag um 18:25 Uhr. Im Anschluss landen die Folgen in der Mediathek. Wer den TV-Termin verpasst, kann also auch später online schauen.

Wird Spy x Family auf Deutsch gezeigt? Ja, ProSieben MAXX zeigt den Anime mit deutscher Synchronisation.

Darum geht's in Spy x Family

1:50 Spy x Family - Trailer zum lustigen Spionage-Anime mit deutscher Synchronisation

In Spy x Family dreht sich alles um den chaotischen Alltag der Familie Forger, die alles andere als normal ist. Hinter Vater Loid steckt eigentlich der Spion "Twilight", der den Auftrag hat, einem Politiker näherzukommen, um den Weltfrieden zu sichern. Dafür muss er jedoch ein normales Familienleben vortäuschen.

Ohne es zu wissen geht er mit Yor eine Scheinehe mit einer Auftragmörderin ein, die wiederum nichts von seiner wahren Identität weiß. Die kleine Anya hingegen kann Gedanken lesen und kennt die Geheimnisse ihrer Fake-Eltern, was zu Hause als auch in ihrer Schule immer wieder für spannende als auch witzige Momente sorgt.

Mehr zur Story und was den Anime so besonders macht, lest ihr hier:

Der Action-Comedy-Anime basiert auf dem gleichnamigen Manga von Tatsuya Endou. Die Serien-Adaption entsteht bei Studio WIT und CloverWorks. Neben der aktuell zweiten Staffel erwartet uns in Zukunft auch ein Kinofilm.