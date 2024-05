Squad Busters erscheint morgen: Uhrzeit, Belohnungen und Download - Alle Infos im Liveticker

In Squad Busters erwartet euch wilde Multiplayer-Action.

Mit Squad Busters erscheint morgen das neue Spiel von Entwickler Supercell, der beispielsweise hinter Titeln wie Clash of Clans, Hay Day oder Brawl Stars steckt. Was euch bei der abgedrehten Multiplayer-Action erwartet, wie es mit Belohnungen aussieht und alles, was ihr noch wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wir halten euch außerdem über den Release-Zeitpunkt auf dem Laufenden.

Uhrzeit: Wann erscheint Squad Busters?

Der weltweite Release erfolgt, nachdem einige wenige Länder schon früher in den Genuss kamen, am 29. Mai. Eine genaue Start-Uhrzeit ist aber leider noch nicht bekannt, weswegen wir euch hier in diesem Artikel auf dem Laufenden halten werden.

Wie steht es um Belohnungen?

Die Belohnungen, die ihr einsacken könnt, hängen davon ab, wie viele Vorregistrierungen es insgesamt für das Spiel gibt. Und zwar gibt es nicht nur Belohnungen für den neuen Titel, sondern für alle sechs Games des Entwicklers. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch die Meilensteine und daran geknüpften Belohnungen ansehen.

Dazu gehören beispielsweise Skins oder Emotes. Sie werden zum Release freigeschaltet.

Wie funktioniert die Vorregistrierung?

Ruft einfach die Webseite auf und klickt auf den entsprechenden Button. Dann erscheint ein QR-Code, den ihr mit eurem Handy abscannen könnt. Alternativ könnt ihr das Spiel auch einfach direkt im Store aufrufen und hier auf das Feld "Vorregistrieren" tippen.

Wo gibt es Squad Busters zum Downloaden?

Squad Busters wir ab morgen im Google Play Store und im App Store von Apple zum Download verfügbar sein.

Was erwartet euch in Squad Busters?

Entwickler Supercell steht für actionreiche mobile-Games und genau das erwartet euch auch im neuen Titel Squad Busters. Ihr tretet in 10-Spieler-Matches an und stellt euch dafür passend zum Namen euren eigenen Squad zusammen.

Euer Ziel ist es, euren Trupp zu vergrößern und zu verstärken. Dafür besiegt ihr Bosse, um an ihre Beute zu gelangen. Ihr sammelt außerdem bekannte Supercell-Charaktere, die ihr bereits aus Spielen wie Clash of Clans kennt und entwickelt sie weiter.

Es soll dabei eine große Anzahl an Maps und Modifikatoren geben, die das Ganze unvorhersehbar und abwechslungsreich gestalten.

Habt ihr bereits andere Supercell-Spiele gezockt und freut euch auf Squad Busters?