Squid Game: PlayStation-Aussage des Erfinders ist offenbar erfunden

Squid Game hat die Welt im Sturm erobert. Dementsprechend geistern auch diverse Memes durchs Netz, die teilweise recht kurios sind. Zum Beispiel werden einem Star der Netflix-Serie immer wieder Fake-Zitate in den Mund gelegt, die sich um unterschiedlichste Dinge drehen.

Jetzt sorgt die angebliche Aussage des Erfinders für Furore, weil er angeblich großer PlayStation-Fan sei, und zwar ausschließlich, explizit nicht von anderen Konsolen. Daher die Symbole auf den Masken in Squid Game. Aber die Aussage hat Hwang Dong-hyuk wohl so nie getätigt, auch hierbei handelt es sich offenbar nur um ein Meme.

Nur PlayStation-Fan? Nein, das hat Squid Game-Erfinder Hwang Dong-hyuk wohl so nie gesagt

Darum geht's: Squid Game entwickelt sich gerade zum bisher größten Netflix-Erfolg. Im selben Atemzug erobert die brutale Serie natürlich auch das Internet und um sie herum haben sich diverse Memes entwickelt.

Wie zum Beispiel das kuriose Muster, der Schauspielerin Jung HoYeon Aussagen in den Mund zu legen, die sie nie getätigt hat. Das sieht dann in etwa so aus und existiert in sehr vielen verschiedenen Ausformungen:

Abgewandeltes Meme: Offenbar hat sich davon auch ein Mensch inspirieren lassen, der kurzerhand dem Squid Game-Erfinder ein Zitat zugeordnet hat, dass der wohl nie so gesagt hat.

Darin geht es um die Symbole auf den Masken in Squid Game, die er dem Meme zufolge absichtlich so ausgewählt hat, weil er großer PlayStation-Fan sei. Nur das X fehle, weil das auch bei anderen Konsolen und Controllern genutzt werde, Hwang Dong-hyuk aber ausschließlich Sonys PlayStation gut fände.

Interview existiert überhaupt nicht: Diese Aussagen hat Hwang Dong-hyuk so aber offenbar nie getätigt. Es handelt sich dabei allem Anschein nach um eine Abwandlung des obigen Memes, einen Scherz und somit um Fake News.

Das angebliche Famitsu-Interview hat bisher jedenfalls wohl noch niemand gefunden und in den Kommentaren sind sich die meisten Menschen ebenfalls einig, dass das Ganze ein großer, seltsamer Scherz sein muss.

Also, falls ihr euch schon gefreut hattet, dass es in Squid Game eine ausdrückliche, absichtliche Verbindung gibt, müssen wir euch enttäuschen. Die Symbole stehen allerdings tatsächlich für unterschiedliche Rollen in Squid Game. Die mit den Kreisen sind Arbeiter, die Dreiecke werden von Soldaten getragen und die Kreise sind den Managern vorbehalten.

Squid Game ist sogar schon in die Welt von Animal Crossing: New Horizons vorgedrungen:

Während noch verhandelt wird, ob jemals eine zweite Staffel von Squid Game gedreht werden soll, steht wohl fest, welche Kostüme dieses Halloween dominieren. Offenbar sind sogar schon die Absatz- und Nachfragezahlen der weißen Vans-Sneakers massiv gestiegen, weil so viele Menschen sich das Squid Game-Outfit zulegen wollen.

Wie gefällt euch die Serie? Findet ihr die scherzhafte Erklärung für die PlayStation-Symbole einleuchtend?