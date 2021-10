Animal Crossing-Fan stellt Squid Game-Folge komplett im Spiel nach

Squid Game hat sich in den letzten Wochen zum nächsten großen Netflix-Hit entwickelt. Die Serie mischt fiesen Battle Royale-Horror mit Kinderspielen und da bietet es sich natürlich an, das Ganze in Animal Crossing: New Horizons nachzustellen. Zumindest sieht dieses Video, das die Geschehnisse der ersten Squid Game-Folge grob umreißt, überraschend originalgetreu aus und bleibt entsprechend fies und gruselig.

Netflix-Megahit Squid Game inspiriert Animal Crossing-Fan, die erste Folge im Spiel nachzubauen

Was ist Squid Game? Bei Squid Game handelt es sich um DEN großen Überraschungshit von Netflix der letzten Wochen. Die koreanische Serie erfreut sich momentan größter Beliebtheit und schockiert Menschen auf der ganzen Welt. Die Story ist simpel: Menschen mit finanziellen Schulden bekommen die Gelegenheit, an einem perfiden Spiel um Leben und Tod teilzunehmen, um sehr viel Geld zu gewinnen.

Dafür werden sie gemeinsam mit Hunderten anderen auf eine einsame Insel verfrachtet und müssen dort in altbekannten Kinderspielen gegeneinander antreten. Natürlich mit dem fiesen Twist, dass sie beim Ausscheiden das Zeitliche segnen und obendrein die ganze Zeit gegeneinander aufgehetzt werden. Denn je weniger Leute am Schluss noch leben, desto mehr Geld bekommen die Gewinner*innen.

Der Erfinder von Squid Game wurde jahrelang mit seiner Idee abgelehnt, bis die Show bei Netflix endlich ein Zuhause gefunden hat. Seitdem erobert sie die Welt im Sturm und feiert einen Erfolg nach dem nächsten. Momentan wird bereits darüber spekuliert, ob eine zweite Staffel kommt. Aktuell scheint das beinahe sicher zu sein, zumindest, wenn es nach Netflix geht.

Squid Game trifft Animal Crossing: Kein Wunder also, dass der Megahit Squid Game auch an Videospiel-Fans und Spiele-Communitys nicht spurlos vorüber geht. Die erste Folge, in der das Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" aka "Ochs am Berg" gespielt wird, hat ein Animal Crossing-Fan jetzt innerhalb von AC New Horizons nachgebaut. Mit überraschendem wie beeindruckendem Ergebnis:

Das kommt beängstigend nahe an das heran, wie sich die ganze Angelegenheit auch in der Serie gestaltet. Die Tapeten, der Boden, die Klamotten, die Figuren und der Sound sorgen für die passende Atmosphäre und wurden allesamt ziemlich clever eingesetzt. Natürlich lässt sich nicht komplett alles mit den Assets von Animal Crossing darstellen, aber es geht erstaunlich viel.

Das ist natürlich nicht das erste Mal, dass Animal Crossing-Fans kreativ geworden sind und auch nicht das erste Mal, dass sie ziemlich beängstigende Kreationen innerhalb des eigentlich sehr niedlichen und friedlichen Spiels erschaffen haben. Wie zum Beispiel dieser Fan-Trailer, der New Horizons kurzerhand zum SciFi-Horror macht.

Wie gefällt euch das Video und was haltet ihr von Squid Game ganz allgemein?