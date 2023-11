Die besten SSD-Angebote am Black Friday 2023: Auf diese Deals könnt ihr euch dieses Jahr freuen

Schnappt euch am Black Friday eine PS5-SSD!

Der Black Friday findet 2023 am 24. November statt. Die großen Shops werden mit großer Sicherheit schon vorher erste Angebote und Aktionen starten. Bei MediaMarkt und Saturn laufen etwa seit heute Morgen um 9 Uhr die Black Weeks. Sobald es bei Amazon losgeht, findet ihr alle Deals über diesen Link:

Auch 2023 werden wieder SSDs bei den verschiedenen Anbietern mit ordentlichen Rabatten ausgezeichnet werden. Da die besten Angebote erfahrungsgemäß schnell ausverkauft sein werden, ist es wichtig, möglichst schnell dran zu sein. Damit ihr euch auf die Schnäppchen-Sause vorbereiten könnt, verschaffen wir euch hier einen kleinen Überblick über das, was euch erwarten könnte.

Der erste Top-Deal ist schon da

MediaMarkt ist in diesem Jahr besonders früh dran und hat mit der Samsung 980 Pro mit 2TB und Heatsink direkt eine erstklassige Festplatte im Angebot. Die beliebte SSD liefert mit bis zu 7000 MB/s lesend und 5100 MB/s schreibend hervorragende Übertragungsgeschwindigkeiten und ist so perfekt für die PS5 geeignet.

Die Samsung 980 Pro gehört zu den beliebtesten PS5-SSDs.

Im Rahmen der Black Week von MediaMarkt könnt ihr euch die SSD für nur 119€ sichern. Dabei handelt es sich tatsächlich um den neuen Tiefstpreis für das Modell. Schnell zuschlagen!

SSDs für PS5: Alles, was ihr wissen müsst

Die PS5 ist von Haus aus mit einer SSD mit 825GB Speicherplatz ausgestattet. Ein Teil davon wird allerdings vom System und anderen Daten belegt, sodass am Ende noch knapp 667GB übrig bleiben, die ihr frei nutzen könnt.

Viele aktuelle Spiele belegen alleine schon über 100GB und so dauert es nicht lange, bis eure Festplatte voll ist und ihr euch zwischen verschiedenen Spielen oder Daten entscheiden müsst. Zum Glück bietet Sony aber die Möglichkeit, eine weitere SSD zu verbauen.

Der Einbau ist dabei kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Bevor ihr euch aber eine neue Festplatte bestellt, solltet ihr abchecken, ob diese auch kompatibel ist. Das jeweilige Modell muss nämlich ein paar Voraussetzungen erfüllen.

Das sind die Vorgaben seitens des Konsolenherstellers:

Interface : PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD

: PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD Größe : 250GB bis 8TB

: 250GB bis 8TB Lesegeschwindigkeit : mindestens 5.500 MB/s

: mindestens 5.500 MB/s Formfaktor : Die PS5 unterstützt ausschließlich die M.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110.

: Die PS5 unterstützt ausschließlich die M.2-Typen 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110. Socket-Typ : Socket 3 (Key M)

: Socket 3 (Key M) Höhe: Insgesamt höchstens 11.25mm.

Ihr könnt eure PS5 also theoretisch um bis zu 8TB Speicherplatz erweitern. So steht euch immer eure ganze Spiele-Bibliothek zur Verfügung und ihr müsst euch nie wieder zwischen zwei Games entscheiden. Alle Infos zu den SSDs findet ihr auch in diesem Artikel:

Black Friday 2023: Diese Deals erwarten euch

Vorab lässt sich natürlich nur schwer abschätzen, welche Modelle mit wie viel Speicherplatz am Ende tatsächlich im Angebot landen. Da die Preise für SSDs aber schon fast das ganze Jahr über richtig gut sind, dürfte es auch am Black Friday das ein oder andere erstklassige Angebot geben. Hier eine Auswahl beliebter Modelle, die auch kompatibel mit der PS5 sind:

