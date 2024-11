Stalker 2-Spielzeit für Hauptstory und alle Nebenaktivitäten - Verabschiedet euch schon mal von eurem Privatleben

So viele Stunden stecken in Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Nach mehreren Verschiebungen und schwierigen Entwicklungsbedingungen ist es am 20. November endlich so weit: Stalker 2: Heart of Chornobyl erscheint für Xbox Series X/S und PC. Der Mix aus Open World-Spiel, Survival-Horror und Ego-Shooter soll dabei eine ganze Menge Spielzeit bieten, besonders wenn ihr erkundet.

So lange braucht ihr für Stalker 2

Das originale Stalker: Shadow of Chernobyl von 2007 hatte noch eine recht überschaubare Spielzeit. Die Hauptgeschichte konntet ihr in rund 15 Stunden beenden, wolltet ihr wirklich alles in der Spielwelt sehen, wart ihr durchschnittlich 40 Stunden beschäftigt.

Der Nachfolger ist dagegen deutlich größer angelegt. Hier könnt ihr dem Entwickler zufolge bereits für die Hauptstory bis zu 40 Stunden einplanen:

Spielzeit für die Hauptstory: 25 bis 40 Stunden

25 bis 40 Stunden Spielzeit für Completionists: bis zu 100 Stunden

Wollt ihr vorab noch mehr zum Spiel wissen, gibt es hier die Preview nach den ersten drei Stunden:

12:50 Wenn Stalker 2 das Niveau halten kann, wird es ein Hit

Hier fällt natürlich auf, dass die Spielzeitangabe ziemlich weit gefasst ist. Das liegt laut Lead Producer Slava Lukyanenka hauptsächlich daran, dass das Entwicklerteam Stalker 2 anders als Spieler und Spielerinnen zocken würden. (via The Gamer)

Wie der Entwickler aber auch verrät, ist die Spielwelt schlicht ziemlich groß: Insgesamt 64 Quadratkilometer soll die Zone umfassen. Da bereits bestätigt ist, dass wir keine Fahrzeuge im Spiel steuern können, dürfte allein die Reisezeit also beträchtlich ausfallen.

Das soll PR Manager Zakhar Bocharov zufolge auch dazu beitragen, die Gefahren der Zone spürbar zu machen. Immerhin müssen wir uns bei der Erkundung langsam und vorsichtig fortbewegen.

Erscheint Stalker 2 auch für PS5?

Zum Release wird der Ego-Shooter nicht für PlayStation 5 erscheinen. Aus internen Microsoft-Dokumenten, die während des Rechtsstreits zwischen Apple und Epic öffentlich gemacht wurden, geht aber hervor, dass Stalker 2 drei Monate konsolenexklusiv für die Xbox verfügbar sein soll.

Es ist also gut möglich, dass Stalker 2 nach Ablauf dieses Zeitraums auch für die PS5 erscheinen wird. Bestätigt ist bislang allerdings nichts.

