Stalker 2: Alle 16 Mutanten im Überblick und wie ihr sie am besten bekämpft

Monster warten in Stalker 2 hinter jeder Ecke.

Mutanten sind die gefährlichsten Gegner in Stalker 2 und machen euch durch Masse oder spezielle Fähigkeiten das Leben schwer. In unserem Guide stellen wir euch alle Monster kurz vor und geben euch ein paar Tipps an die Hand, die euch das Überleben erleichtern.

Alle Monster von Stalker 2:

Hunde

Hunde werden euch das ganze Spiel über quälen.

Hunde trefft ihr oft in größeren Gruppen, die euch einkreisen wollen. Sie verursachen nicht viel Schaden, aber die Masse macht sie gefährlich.

Taktik: Klettert am besten auf eine erhöhte Position und erledigt sie mit einer Schrotflinte. In Innenräumen solltet ihr eine Engstelle an einer Tür nutzen.

Fleisch

Diese hässlichen Blobs tauchen immer auf, wenn ihr sie gerade nicht brauchen könnt.

Die Mutanten sind immer in Gruppen unterwegs und springen euch nach einem schnellen Sprint an.

Taktik: Schießt auf ihr Gesicht, wenn sie euch anstürmen und nehmt dazu am besten eine Schrotflinte. Weicht vor dem Sprung zur Seite aus.

Blutsauger

Diese unsichtbaren Quälgeister gehören zu den nervigsten Monstern des Spiels.

Die Monster machen sich unsichtbar und versuchen hinter euch zu kommen, wenn sie angreifen.

Taktik: Nutzt ihre AI zu eurem Vorteil. Stellt euch in eine Ecke oder an eine Wand und wartet auf das Wabern in der Luft vor euch. Feuert und sie ziehen sich meist direkt zurück.

Zombies

Die wohl ungefährlichsten Gegner.

Zombie-Stalker sind nichts anderes als einfachere menschliche Gegner.

Taktik: Sie fallen oft nach einem Kopfschuss aus der Pistole um. Nutzt einen Schalldämpfer, dann könnt ihr ganze Räume leeren, ohne entdeckt zu werden.

Poltergeist

Poltergeister werden erst sichtbar, wenn ihr sie erledigt habt.

Diese Monster lassen sich leicht übersehen. Wenn Gegenstände durch die Gegend fliegen und euch angreifen, dann ist ein Poltergeist dafür verantwortlich.

Taktik: Sucht nach einer Rauchwolke und feuert auf den oberen Teil. Sie wird versuchen zu fliehen, aber wenn ihr konstant Druck macht, dann ist er schnell erledigt.

Nager

Nager sind nie allein.

Die riesigen Ratten treten in großen Gruppen auf.

Taktik: Ihr bekämpft sie genauso wie Hunde. Aber hier reicht ein kleineres Kaliber aus. Eine Schrotflinte wäre Overkill.

Rattenschwarm

Rattenschwärme können gerade in engen Räumen tödlich sein. Sucht euch eine erhöhte Stelle.

Auch normale Ratten machen euch das leben schwer. Sie bewegen sich als eine große Einheit.

Taktik: Klettert auf etwas und werft eine Granate in den Schwarm. Ansonsten bleibt euch wirklich nur, jede einzelne Ratte mit einer Kugel auszuschalten.

Wildschweine

Für so große Biester sind Wildschweine erstaunlich leise.

Wildschweine sind eine etwas stärkere Version des Fleischs. Passt auf, dass sie euch nicht zu Boden werfen.

Taktik: Macht dasselbe wie beim Fleisch. Ihr solltet aber etwas mehr Feuerkraft mitbringen.

Psi Hunde

Dürften wir uns einen Gegner aus Stalker aussuchen, den die Entwickler entfernen müssen, dann wäre der Psi-Hund unsere Antwort.

Sie sehen aus, als würden sie in Horden angreifen. Aber in Wirklichkeit bekämpft ihr einen einzelnen Hund.

Taktik: Ihr müsst den einen Hund töten, der die anderen befehligt. Achtet auf das blaue Leuchten, wenn er neue Verbündete beschwört.

Snorks

Snorks haben uns schon in Stalker 1 das Leben schwer gemacht.

Snorks sind mutierte Menschen, die ihr oft im Untergrund findet. Sie bewegen sich auf allen Vieren und sind recht schnell.

Taktik: Snorks haben nicht viel Leben. Zwei Treffer aus einer Shotgun reichen oft aus.

Gepanzerter Elch

Unser Tipp: Lauft einfach weg.

Ihr begegnet dieser Kreatur mindestens einmal während der Hauptquest. Sie ist schwierig zu töten, also stellt euch auf einen langen Kampf ein.

Taktik: Lauft am besten weg und beschäftigt euch gar nicht mit dem Vieh. Legt ihr es doch auf einen Kampf an, dann schießt auf den Kopf oder ungepanzerte Stellen. Wenn es euch anstürmt, dann geht hinter einem Stein oder Baum in Deckung.

Bayun Katzen

Die Stimmen in der Dunkelheit haben eine Quelle.

Falls ihr gruselige menschliche Stimmen hört, dann liegt das an diesen Viechern. Durchsucht die Umgebung.

Taktik: Sie sind kaum stärker als Hunde und sterben recht schnell. Hier reichen ein paar gut gezielt Schüsse.

Controller

Bei Controllern müsst ihr schnell sein.

Diese fiesen Gesellen greifen euch mit ihren Psi-Kräften an und beschwören Halluzinationen. Außerdem sind sie oft in Begleitung von Zombies.

Taktik: Schmeißt eine Psi-Pille ein und rennt so schnell wie möglich auf den Mutanten zu und haut alles an Schaden raus, was geht. Geschwindigkeit ist der Schlüssel. Wenn der Kampf zu lange dauert, werdet ihr überwältigt.

Chimären

Was hat zu viel Leben und zwei Köpfe? Chimären!

Dieses zweiköpfige Monster solltet ihr nicht wütend machen. Es rennt euch ansonsten erbarmungslos über den Haufen.

Taktik: Es gibt keine gute Taktik für Chimären, außer ihr könnt sie in einen Hauseingang locken, wo sie nicht durch die Tür kommen. Vermeidet besser alle Kämpfe. Sie haben zu viel Leben und zwei Schläge reichen aus, um euch zu töten.

Burur

Bururs trefft ihr zum ersten Mal in der SIRCAA-Anlage.

Die Burur sind eine Mischung aus Poltergeist und Controller. Sie sind nicht leicht zu besiegen, da sie euch die Waffe aus der Hand schlagen und euch damit angreifen können. Außerdem sind sie durch ein Schild geschützt.

Taktik: Wenn der Schild nicht aktiv ist, dann solltet ihr sie mit Granaten bewerfen. Diese kann der Burur euch nicht stehlen und sie sind zu langsam, um Granaten auszuweichen.

Pseudo Gigant

Diese massiven Monster sind ein echter Alptraum. Versucht ihnen am besten aus dem Weg zu gehen, denn ihr werdet fast eure gesamte Munition verbrauchen müssen, um diese Kreaturen in die Knie zu zwingen.

Taktik: Den meisten Angriffen könnt ihr ausweichen, aber stellt euch darauf ein, dass der Bodenschlag euch immer trifft. Heilt also rechtzeitig und feuert mit allem, was ihr habt. Mehr kann man hier leider nicht tun.

Was ist euer Lieblingsmonster in Stalker 2?