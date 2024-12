Stalker 2-Entwickler enthüllt, warum das Spiel trotz Problemen bereits jetzt erscheinen musste

GSC Game World hat enthüllt, warum Stalker 2 jetzt erscheinen musste.

Stalker 2 ist trotz turbulentem und aus technischer Sicht überaus problematischem Release in vielerlei Hinsicht eines der außergewöhnlichsten Spiele des Jahres. So außergewöhnlich wie auch die Entstehungsgeschichte des Survial-Shooters, der teils im russischen Angriffskrieg entwickelt wurde.

In einem überaus transparenten Interview mit der Seite Eurogamer, hat GSC Game World in Person von CEO Ievgen Grygorovych nun enthüllt, warum das Spiel im jetzigen Zustand erscheinen musste.

GSC blieb keine andere Wahl, als Stalker 2 zu veröffentlichen

Im Vorfeld wurde auch in der Kommentarsektion von GamePro über die Gründe der zu frühen Veröffentlichung von Stalker 2 diskutiert. Die Sicht von GSC ist folgende:

Du bist so müde, dass du einfach sterben würdest, wenn du sagst: 'Lass uns einen zusätzlichen Marathon bei der Entwicklung laufen. Wir hatten nicht die Möglichkeit zu sagen: 'Lasst uns mehr machen'. Wir hatten nur die Chance zu sagen: 'Lasst uns bis zu diesem Moment - dem Veröffentlichungsdatum - so viel machen, wie wir können. Ievgen Grygorovych, CEO von GSC Game World

Mehr Infos zur Entwicklung von Stalker 2 im Krieg, seht ihr im Video:

Laut Grygorovych war das Team durch lange Crunch-Sessions, die laut des CEO nötig waren, um den aktuellen Release-Zustand zu garantieren, letzten Endes zu erschöpft. Der Release konnte daher kein weiteres Mal verschoben werden.

Es ist sehr schwer, seinen [geistigen] Zustand zu erklären, wenn man sich über viele Monate in einem sehr intensiven Arbeitsprozess bis zur Veröffentlichung befindet und immer wieder das macht, was man normalerweise kann, und das unter größtmöglichem Stress und in einer überwältigenden Zeit.

Mit "überwältigenden Zeit" spricht Grygorovych indirekt die Entwicklung des Spiels unter Kriegsbedingungen an. Aber nicht nur die Entwicklung innerhalb des Krisengebiets ist gemeint. Es geht auch um die mentale Ausnahmesituation ein Spiel zu entwickeln, während im Heimatland Krieg herrscht.

So geht es mit Stalker 2 nach Release weiter

Bereits kurz vor Release haben GSC kommuniziert, dass in den Tagen nach der Veröffentlichung in sehr regelmäßigen Abständen Patches für Stalker 2 erscheinen. So zuletzt auch mit den Updates 1.01 bis 1.03.

Welche Probleme behoben wurden, erfahrt ihr hier:

Sind anfängliche Probleme behoben, sollen Patches in größeren Abständen erscheinen. Wann Systeme wie A-Life 2.0 angepackt werden, ist derweil noch unklar. Sobald wir hier Neues erfahren, werden wir euch darüber informieren.