Für nur 3,99 bekommt ihr jetzt das immer noch beste Stalker - Den gefeierten ersten Teil gibt's super günstig im Steam-Angebot

Den Anfang der Stalker-Serie gibt es jetzt günstig.

Das mit Spannung erwartete und immer wieder verschobene Stalker 2: Heart of Chornobyl ist am 20. November endlich für PC und Xbox Series X/S erschienen. Obwohl der Titel ein paar echte Stärken hat, trüben vor allem starke technische Probleme noch den Shooter-Spaß.

Wer wissen will, warum das Spiel überhaupt so eine Vorfreude ausgelöst hat, kann jetzt den ersten Teil aus dem Jahr 2007 supergünstig nachholen. Stalker: Shadow of Chernobyl kostet derzeit nämlich nur 3,99 Euro bei Steam.

Spiel: Stalker: Shadow of Chernobyl

Stalker: Shadow of Chernobyl Angebot: 3,99 statt 15,99 Euro (75% Rabatt)

3,99 statt 15,99 Euro (75% Rabatt) Gültig bis: 4. Dezember

4. Dezember Shop: Steam

Welche Probleme den Nachfolger so zu schaffen machen, könnt ihr hier sehen:

18:11 Stalker 2 macht uns fertig, denn im Test war die Version noch total verbuggt

Autoplay

Noch immer das beste Stalker

Darum geht's im Spiel: Stalker: Shadow of Chernobyl ist der Auftakt der Shooter-Reihe und führt euch zum ersten Mal in die sogenannte "Zone" rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl. Im Spiel hat es dort nach der Katastrophe von 1986 einen weiteren Unfall gegeben, der für Anomalien in der Sperrzone sorgte.

Ihr steuert aus der Ego-Perspektive einen S.T.A.L.K.E.R., also einen jener Abenteurer*innen, die sich trotz der Gefahren in die Zone wagen, um dort nach legendären Artefakten zu suchen.

Shadow of Chernobyl verbindet Elemente aus Action-, Stealth-, Horror-, Survival- und Rollenspielen mit einer einzigartigen Atmosphäre und erinnerungswürdigen Umgebungen. Eine emotionale Geschichte mit verschiedenen Enden sorgt zudem für weitere Spannung.

Noch immer auf der Eins: Laut der Vergleichsplattform Metacritic ist Shadow of Chernobyl mit einem Rating von 82/100 bis heute das beste aller Stalker-Spiele. Es folgen Stalker: Call of Pripyat aus dem Jahr 2009 mit 80/100 und das 2008 erschienene Stalker: Clear Sky mit 75/100. Stalker 2: Heart of Chornobyl steht derzeit bei einer Wertung von 73/100, was natürlich vor allem am technischen Zustand des Spiels liegt.

Bei Steam ist aktuell neben dem ersten Stalker auch das Bundle aus Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Pripyat im Angebot. Für das Set zahlt ihr derzeit nur 8,49 Euro. Laut howlongtobeat.com beschäftigen euch die drei Ego-Shooter insgesamt zwischen 43 und 109 Stunden.

Welches Stalker ist euer liebster Teil?