Star Citizen: Spieler verlässt sein Raumschiff ohne Jetpack und treibt hilflos durchs All - aber immerhin hat er ein Hotdog dabei

Was hat eine Weltraumrettung mit Hotdogs zu tun?

Star Citizen ist schon ein besonderes Spiel. Denn aus ultimativer Freiheit und realistischer Physik entstehen immer wieder Szenarien, die sich nicht mal Hollywood ausdenken könnte. So auch beim Streamer SNOWSOS, der ungewollt zum Helden eines interplanetaren Dramas mit Fast-Food-Finale wird.

Dramatische Weltraum Action samt Fastfood

Alles beginnt mit einem harmlosen Ausflug mit Freunden. Doch als SNOWSOS versehentlich ohne Jetpack aus dem Frachtraum schwebt, beginnt ein kurioser Überlebenskampf. Die Gravitation des Planeten zieht ihn langsam, aber unerbittlich nach unten – und seine Crew muss improvisieren.

Mit präzisem Feingefühl manövrieren sie das Schiff, in der Hoffnung, dass er wieder durch die Luke zurückkehren kann. Die Szenen erinnern stellenweise an Interstellar, nur mit mehr Chaos, schallendem Gelächter und deutlich weniger Matthew McConaughey.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Am Ende gelingt es immerhin, dass sich SNOWSOS an der Außenhülle festklammert. In der Hoffnung, irgendetwas Brauchbares im Inventar zu finden, öffnet er das Menü – und entdeckt: einen einzelnen Hotdog. Also beschließt er, sich damit erst einmal eine entspannte Snackpause zu gönnen. Man muss schließlich Prioritäten setzen.

52:57 Star Citizen wirkt endlich wie ein richtiges Spiel!

Autoplay

Star Citizen spaltet die Gemüter

Momente wie dieser zeigen, wie viel Spaß Star Citizen trotz – oder vielleicht sogar wegen – seiner Unfertigkeit machen kann. Gerade mit Freunden landet man in den absurdesten Situationen, ganz ohne Skript.

Gleichzeitig steckt das Projekt nach über 12 Jahren Entwicklung aber mitten in einer Vertrauenskrise. Trotz rund 800 Millionen Dollar an Crowdfunding und Ingame-Käufen – teils für Raumschiffe im vierstelligen Bereich – mehren sich Gerüchte über finanzielle Probleme bei Entwickler Cloud Imperium Games. Hinzu kommt ein Pay-to-Win-Vorwurf, der sich zuletzt durch exklusive Schiffsteile mit Spielvorteilen verschärft hat.

Aber wie dieser Clip zeigt: Für einen absurden Sci-Fi-Moment braucht es manchmal nur ein bisschen Gravitation, ein paar gute Freunde und einen Hotdog – auch ohne Microtransaktionen.

Was war euer absurdester Moment in Star Citizen?