Freches Sci-Fi-Spiel verlangt wahnwitzige 53.121,60 Euro (!) für DLC-Bundle und Fans können gar nicht anders, als verzweifelt zu lachen

Wer dieses Raumschiff und über Hundert andere haben will, kann das Bundle für 53.121 Euro bekommen.

Es gibt teure Spiele mit teuren DLCs, Bundles und haufenweise Kram, den ihr euch für hart verdientes Geld kaufen könnt. Und dann gibt es da auch noch Star Citizen: Das Spiel wurde noch nicht einmal veröffentlicht, bietet jetzt aber schon ein umfangreiches DLC-Bundle an, das insgesamt unglaubliche 53.121,60 Euro kostet. Das sorgt bei den meisten Fans für Kopfschütteln und amüsierte Scherze über den Preis.

"Ich nehme drei": DLC-Bundle wird für 48.000 US-Dollar angeboten und das Spiel ist noch nicht einmal erschienen

Was ist Star Citizen? Die eierlegende Wollmilchsau der Space-Spiele und das wohl ambitionierteste Videospiel ever. Geplant ist, dass ihr in einem persistenten Universum mit vielen Hunderten anderen Spieler*innen gleichzeitig online zocken könnt. Es soll sowohl nahtlose Übergänge von Planetenoberflächen in den Weltraum als auch Dogfights im All und First Person Shooter-Action an Bord von Raumschiffen und Stationen geben.

Das könnte tatsächlich klappen, wie die neuesten Videos zeigen:

52:57 Star Citizen wirkt endlich wie ein richtiges Spiel!

Um das zu finanzieren, gibt es die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne ever. Unter anderem besteht sie auch darin, dass sich Fans eben jetzt schon haufenweise Raumschiffe für Star Citizen kaufen können, um die Entwicklung des Spiels zu unterstützen. Zumindest werden so die horrenden Preise von Tausenden Euros für die Vehikel gerechtfertigt.

Hier kommt das DLC-Bundle ins Spiel: Wer wirklich alle Schiffe haben will, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Spiel kommen, muss tief in die Tasche greifen. 48.000 US-Dollar oder eben 53.121,60 Euro kostet das sogenannte Legatus 2953-Paket.

Das steckt drin: Über 175 Schiffe, unter anderem gigantische Sternenkreuzer und Fregatten, in denen ihr eure anderen kleinen Raumjäger parken könnt, aber eben auch haufenweise kleine Raumschiffe. Die komplette Liste aller Schiffe, die bisher bereits bestätigt sind, findet ihr hier auf der offiziellen Shop-Seite.

Das war noch nicht alles: Insgesamt dürften es um die 221 Schiffe werden, zusätzlich bekommt ihr auch noch Klamotten, Farben für die Schiffe und einiges mehr. Aber viele dieser Schiffe sind aktuell noch nicht im Spiel enthalten (auch nicht in dem bereits spielbaren Teil, Star Citizen selbst ist noch nicht erschienen). Aber zumindest 160 Schiffe sind jetzt schon im Spiel.

Allerdings fehlt auch was: Wer jetzt gedacht hat, dass bei über 53.000 Euro bestimmt alles mit dabei ist, hat sich geschnitten. Es gibt einige Promo-Schiffe, die nicht im Bundle enthalten sind, wie zum Beispiel die Intel- und AMD-Schiffe. Außerdem fehlen auch zwei Piraten-Vehikel, die allerdings in einem früheren Completionist-Paket enthalten waren.

Die Sache hat noch einen Haken: Wer überhaupt erst in den Genuss kommen will, dieses Bundle kaufen zu können, muss eigentlich bereits Mitglied im illustren Concierge-Kreis derjenigen sein, der bereits 10.000 US-Dollar für Star Citizen ausgegeben haben. Streng genommen kostet das Bundle also nicht nur 48.000 Dollar, sondern 58.000.

Fans scherzen über den Preis: Die meisten Leute auf Reddit nehmen es offenbar mit Humor. Die Sprüche drehen sich zum Beispiel darum, dass dieser Preis für andere Menschen in der Regel mehr als ein Jahresgehalt ist. Wieder andere nennen den Kauf-Button den "Instant-Scheidungs-Knopf" oder geben sich gegenseitig Tipps darüber, wie so eine Einkauf möglicherweise als Betriebskosten deklariert werden könnte.

Was sagt ihr zu dem übertriebenen Bundle? Wie viel Geld wärt ihr bereit, für so etwas auszugeben und habt ihr auch schon bei Star Citizen gezahlt?