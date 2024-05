Star Wars-Spiele ab 1,99€: Die besten Angebote zum Star Wars Day im Xbox Store

Nicht nur Amazon, sondern auch der Xbox Store hat günstige Deals zum Star Wars Day zu bieten.

Fröhlichen May the 4th euch allen! Heute ist Star Wars Day und wie immer gibt es zu diesem Anlass eine Menge Sonderangebote rund um die beliebteste Science-Fiction-Franchise der Welt. Neben Amazon mit dem großen Star Wars Day Sale nutzt auch der Xbox Store die Gelegenheit, um eine ganze Reihe von Star Wars-Spielen zu Schnäppchenpreisen anzubieten.

Leider hat der Xbox Store bislang keine eigene Übersichtsseite für die Deals gestartet, deshalb müsst ihr entweder unsere Highlight-Liste weiter unten benutzen oder sie euch selbst aus der allgemeinen Übersicht der Angebote heraussuchen:

Die meisten der Deals im Xbox Store laufen noch bis zum Vormittag des 7. Mai. All jene unter euch, die den Star Wars Day 2024 vergessen haben und erst später auf diesen Artikel stoßen, haben also noch ein bisschen Zeit.

Star Wars Day 2024: Diese Xbox-Spiele gibts jetzt im Angebot

Das günstigste Schnäppchen ist Star Wars Squadrons, mit dem ihr euch schon für schlappe 1,99€ spektakuläre Weltraumschlachten mit ikonischen Schiffen wie X-Wings und TIE Fightern liefern könnt. Neben Multiplayer-Gefechten gibt es auch eine aufwendige Solo-Kampagne, die allein den Schnäppchenpreis mehr als wert ist.

Der Xbox Store Sale hat aber noch mehr zu bieten. Neben Star Wars Jedi: Survivor und Jedi: Fallen Order, den beiden größten Star Wars-Spielen der letzten Jahre, ist vor allem LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga eine Empfehlung wert. Allein schon deshalb, weil ihr hier alle drei Star Wars-Trilogien nachspielen könnt, ist das Action-Adventure ein Muss für Fans und die 14,99€ definitiv wert.

Übrigens solltet ihr daran denken, dass einige der reduzierten Spiele auch im Xbox Game Pass enthalten sind. Trotz der günstigen Kaufpreise der Spiele könnte das Abo für 10,99€ im Monat der bessere Deal für euch sein, schließlich bekommt ihr hier noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele für Xbox Series und Xbox One.

Star Wars Outlaws erscheint im August!

All denjenigen unter euch, die im aktuellen Sale nichts mehr finden, weil sie ohnehin schon alles besitzen, sei gesagt: Die Erlösung ist nah! Mit Star Wars Outlaws erscheint am 30. August ein großes Open-World-Spiel, das euch gleich mehrere Planeten erkunden und mit eurem eigenen Raumschiff fast nahtlos in den Weltraum starten lassen soll.

Neben der Standard-Version könnt ihr auch die Gold Edition und die Ultimate Edition bereits vorbestellen, die euch unter anderem den Season Pass und drei Tage früheren Zugang zum Spiel liefern:

