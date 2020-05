Star Wars Jedi: Fallen Order: Gratis-Update bringt neuen Modus & mehr

Star Wars Jedi: Fallen Order-Fans können sich pünktlich zum gestrigen Star Wars-Tag über ein kostenloses Update freuen. Das bereinigt aber nicht nur ein paar kleinere Bugs oder so, sondern hat es richtig in sich.

Ein New Game Plus-Modus lockt mit einzigartigen Freischaltungen, es gibt neue Skins für BD-1 und neue Ponchos für Cal. Vor allem winkt aber auch ein komplett neuer Arena-Modus, in dem ihr Herausforderungen bestreiten und eigene Kämpfe gestalten könnt.

Gratis zum Star Wars-Tag: Pünktlich zum vierten Mai (May the Fourth be with you und so) versorgen Respawn und EA alle Star Wars Jedi: Fallen Order-Fans mit neuen Inhalten. Das Ganze ist nicht nur eine gelungene wie willkommene Überraschung, sondern auch noch komplett kostenlos.

Das steckt im Update: Neben diversen kleineren Bugfixes gibt es auch eine ganze Reihe an coolen, wenn auch überfälligen Accessibility-Features. So lassen sich jetzt zum Beispiel Quick Time Events mit Button Mashing einfach überspringen und ihr könnt die Schriftgröße endlich anpassen.

Accessibility-Verbesserungen

QTEs mit Button-Mashing können optional geskippt werden

Ihr könnt jetzt abschalten, dass der Klettern-Knopf gedrückt gehalten werden muss

Bestätigen/Interagieren kann jetzt auf Knopfdruck umgestellt werden, statt den Knopf halten zu müssen

Die Textgröße lässt sich endlich anpassen

Neue Modi und Herausforderungen

Neue Reise + : Wird freigeschaltet, nachdem ihr das Spiel beendet habt. Alle kosmetischen Items werden übertragen und ihr könnt alle Lichtschwert-Farben von Anfang an nutzen. Zusätzlich warten neue Unlockables

: Wird freigeschaltet, nachdem ihr das Spiel beendet habt. Alle kosmetischen Items werden übertragen und ihr könnt alle Lichtschwert-Farben von Anfang an nutzen. Zusätzlich warten neue Unlockables Meditationstraining: Ein komplett neues Spiel-Menü, das euch diverse Herausforderungen absolvieren lässt.

Ein komplett neues Spiel-Menü, das euch diverse Herausforderungen absolvieren lässt. Kampfraster: Zusätzlich könnt ihr eure eigenen Kampf-Herausforderungen erstellen und gegen "einige wirklich einzigartige Gegner" antreten

Exklusive kosmetische Items

New Game +: Hier könnt ihr exklusive kosmetische Items freischalten, die sich allerdings nicht auf einen neuen Durchlauf übertragen lassen.

Cals neue Inquisitor-Uniform

Protection and Defence I & II-Lichtschwertteile

Rote Kyber-Kristalle

Kampf-Herausforderungen: Wer die Kampfherausforderungen des Meditations-Trainings absolviert, erhält BD-1-Skins

Onderon Bloom

Kesselstone

Galionica

Was hat es mit Meditationstraining und Kampfraster auf sich?

Das Meditationstraining umfasst zwei Modi: Die Kampf-Herausforderungen und das Kampfraster. Im Endeffekt handelt es sich dabei um zwei Seiten derselben Medaille. Ihr könnt eine Reihe an Arena-Kämpfen bestreiten und euch anschließend nach Herzenslust selbst noch mehr davon zusammenbasteln.

Die Kampf-Herausforderungen: Hier tretet ihr in bestimmten Arenen gegen Gegner-Wellen an und müsst auch Boss-Kämpfe absolvieren. Die 12 Kampf-Challenges richten sich an erfahrene Spieler und Spielerinnen und sollen euch einiges abverlangen. Zusätzlich wollen auch noch die 3 Sterne-Bewertung geknackt werden. Wer insgesamt 12 Sterne schafft, bekommt die BD-1-Skins.

1 Stern: Absolviert die Herausforderung

2 Sterne: Absolviert die Herausforderung, ohne euch zu heilen

3 Sterne: Absolviert die Herausforderung, ohne Schaden zu nehmen

Das Kampfraster: Hier könnt ihr euch ganz nach Lust und Laune eure eigenen, maßgeschneiderten Herausforderungen zusammenbasteln. Wie viele Gegner welchen Typs wann und wo auftauchen, legt ihr selbst fest. Hier gibt es sogar die zwei einzigartigen Gegner Jaro Tapal und die dunkle Version von Cal: Inquisitor Cal Kestis.

Zusätzlich findet ihr hier noch die Patch Notes zu den Bugfixes:

Improved transitions between parry and block animations

The Bog Rats on Bogano were sometimes floating. They should now be more grounded.

Improved the transitions into and out of jumping and double jumping

Fixed the issue where Cal could get stuck in an endless falling loop during air attacks

Fixed the issue that would prevent Cal from progressing his journey when a Bounty Hunter would show up

Improved overall responsiveness of gameplay and the reliability of actions based on player feedback

Was haltet ihr von dem Gratis-Update? Wie gefallen euch die Herausforderungen und neuen Cosmetics?