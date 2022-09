Nicht nur FromSoftware kann Souls: Die 8 besten Alternativen in unserem persönlichen Ranking

Viele Entwicklerstudios haben tolle Souls-Spiele – nicht nur FromSoftware. Also keine Zeit, Däumchen zu drehen, auch wenn ihr von Demon’s Souls bis Elden Ring schon alle Titel des japanischen Entwicklerteams bezwungen habt. Und auch, falls ihr noch nicht alles von From durchgespielt habt, warten hier spannende Alternativen auf euch.

Wir haben im Ranking unsere acht liebsten Action-RPGs und Actionspiele zusammengestellt, die von Dark Souls und Co. inspiriert, aber von anderen Studios entwickelt wurden. In dieser Auswahl findet ihr Spieleempfehlungen, die sich nicht nur im Schwierigkeitsgrad, sondern auch durch ihre Settings und spielmechanischen Eigenheiten unterscheiden. Da sollte so gut wie für jeden Genre-Fan was dabei sein, ganz gleich, ob Neuling oder Profi.

So haben wir ausgewählt

Wie bereits bei früheren Rankings, handelt es sich um eine ganz persönliche Auswahl, dieses Mal zusammengestellt von Chris, Dennis und Samara. Dabei haben wir uns darauf geeinigt, nur je ein Spiel pro Reihe herauszupicken und uns weder an GamePro-Wertungen noch am Metascore orientiert.

8: Code Vein

Release: 2019

2019 Entwicklerteam: Bandai Namco

Bandai Namco Plattformen: PC, Xbox One, PS4

Dennis: Code Vein aka Anime-Souls ist neben Demon's Souls einer der besten Einstiege ins Genre – vorausgesetzt, ihr könnt dem japanischen Zeichentrick-Stil etwas abgewinnen und über die meist recht triste postapokalyptische Spielwelt hinwegsehen. Falls ihr hier sagt "passt für mich", dann ab mit euch in die Rolle eines blutdürstigen Wiedergänger-Vampirs.

Rein vom Gameplay ähnelt Code Vein dabei zwar stark seinen FromSoft-Vorbildern, macht hier seine Sache aber durchaus ordentlich und kommt zudem mit eigenen Kniffen daher. So könnt ihr beispielsweise jederzeit eure Klasse wechseln und mal eben vom Nahkämpfer zum Magier und zurück switchen.

Auch baut das Action-RPG auf ein Begleiter-System, das speziell Genre-Neulinge ordentlich unter die Arme greift. Mich hat das Spiel vor allem gepackt, da es mal eine herrliche Abwechslung zu den sonst oft sehr fordernden Genrevertretern ist und der Anime-Einschlag frischen Wind ins meist genutze Dark Fantasy-Setting bringt.

Code Veine ist was für alle, die…

... eine hohe Affinität zu Anime haben und/oder einen eher leichten, beziehungsweise zugänglichen Einstieg ins Soulslike-Genre suchen.

7: Mortal Shell

Release: 2020

2020 Entwicklerteam: Cold Symmetry

Cold Symmetry Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S,PS4, PS5

Chris: Mortal Shell hat mich recht schnell in seinen Bann gezogen. Statt Attacken auf herkömmliche Art abzublocken, kann sich die Spielfigur auf Knopfdruck versteinern und auch wieder “verflüssigen”. Der Wechsel zwischen den beiden Zuständen sorgt für eine ganz eigene Dynamik, Angriffe abzuwehren gehört sozusagen zur eigenen Offensive. Außerdem hat es mir die beklemmende Atmosphäre angetan – der Soundtrack könnte kaum düsterer und bedrohlicher sein, das Design der Spielwelt und Gegner wirkt wie aus einem Albtraum.

Einzig mit den Bosskämpfen konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden. Die Endgegner der drei großen Areale sind zwar sowohl spielerisch als auch optisch abwechslungsreich gestaltet, lassen sich aber arg simpel austricksen, indem man Distanz zu ihnen aufbaut. Dadurch fehlt beim Abschluss eines Levels der Belohnungsmoment.

Nach der Veröffentlichung von Mortal Shell hat das Team von Cold Symmetry aber noch ein Update herausgebracht, das die Wogen bei mir geglättet hat, da es den Fokus von den Bossen auf das Vorankommen in der Spielwelt verlagert. Im sogenannten “Roguelike”-Modus sind Gegner, Items und Fähigkeiten nämlich zufällig platziert, jeder Durchgang fühlt sich anders an. Mir gefallen solche Modi immens gut, da sie für chaotische Momente sorgen und ich gern ausknobel, wie ich knifflige Gegnerfolgen überstehen kann.

Mortal Shell ist was für alle, die…

… nach einem soliden Souls-Spiel zum günstigen Preis suchen, das düsterer als fast alle anderen Genrevertreter ist und Hardcore-Fans, die mit dem Roguelike-Modus eine weitere Herausforderung finden. Im besten Fall legt ihr außerdem keinen großen Wert auf anspruchsvolle Boss-Fights.

6: Remnant: From the Ashes

Release: 2019

2019 Entwicklerteam: Gunfire Games

Gunfire Games Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Chris: Ein Koop-Shooter in einer Liste von Souls-Spielen? Remnant: From the Ashes wagt den Spagat nicht nur, sondern meistert ihn auch noch mit Bravour. Wir werden im Spiel in eine postapokalyptische Welt geworfen, von der aus wir zu außerirdischen Welten aufbrechen, um eine Armee gruseliger Tentakelwesen aufzuhalten. In der Folge ballern wir seltsame Drachenkreaturen oder auch ziegenähnliche Mischwesen über den Haufen, rüsten unsere Waffen in klassischer Souls-Manier auf und statten uns mit coolen Spezialfähigkeiten, etwa einem Eistornado oder einem lästigen Insektenschwarm, aus.

Remnant: From the Ashes funktioniert dabei sehr gut als Shooter, auch wenn nicht die Brillanz eines Uncharted oder Gears of War erreicht wird, und kann auch noch als Rollenspiel punkten. Je nachdem, worauf wir unseren Fokus beim Hochleveln legen, spielt sich der Titel grundverschieden: Wir können in den Nahkampf gehen, Schaden aus der Distanz anrichten oder uns auf Zauberei fokussieren. Eine Spezialisierung ist dabei unerlässlich, ansonsten sind die knackigen Obermotze am Ende eines Levels kaum zu überwinden.

Remnant: From the Ashes ist was für alle, die…

… mal in einem Soulslike rumballern wollen oder die Absicht haben, genrefremde Freund*innen zu indoktrinieren.

5: Ashen

Release: 2018

2018 Entwicklerteam: A44 Games

A44 Games Plattformen: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Samara: Ashen hole ich gerade endlich nach – und das zurecht, denn dieses Soulslike, oder auch Soulslite, kann ich Genre-Fans guten Gewissens empfehlen. Das Action-RPG bietet - beispielsweise in Sachen Waffen und Mechaniken - nicht die Vielfalt, wie wir sie aus der Dark Souls-Reihe oder gar einem Elden Ring kennen, aber viel wichtiger ist für mich: Die Kämpfe fühlen sich schön rund an.

Außerdem sticht Ashen mit seiner ganz eigenen Atmosphäre und Optik aus der Masse heraus. Ich genieße die gemütliche Stimmung im Lager, aber auch das mysteriöse und melancholische Element der Story, das mich sofort ab der Introcutscene in seinen Bann gezogen hat.

Schön ist an Ashen auch, dass es unter den Souls-Spielen zu den verzeihlicheren Titeln gehört. Gezielt ausweichen, angreifen und mit eurer Ausdauer haushalten, müsst ihr trotzdem, aber die Gegner sind nicht ganz so fies wie in anderen Genrevertreten und außerdem bekommt ihr Unterstützung von einem NPC-Freund. Mit PS Plus Extra könnt ihr den Titel sogar kostenlos spielen.

Ashen ist was für alle, die…

... neu im Genre sind oder eine nicht ganz so knüppelharte Herausforderung suchen und außerdem die tolle Atmosphäre zu schätzen wissen.