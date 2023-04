Wir fassen zusammen, was Cal Kestis bisher erlebt hat.

Knapp vier Jahre ist der Release von Star Wars Jedi: Fallen Order mittlerweile her. Das entspricht fast der Zeit, die für Protagonist Cal verstrichen ist, wenn er ins Sequel aufbricht. Die Fortsetzung Jedi: Survivor spielt nämlich fünf Jahre nach dem ersten Teil.

Falls ihr das Actionspiel zu Release gezockt habt, kann es gut sein, dass die Erinnerung an Cals Geschichte schon etwas verblasst ist. Oder vielleicht wollt ihr auch gleich mit Jedi: Survivor anfangen und kennt die Story aus Fallen Order noch gar nicht? Damit ihr in jedem Fall für den Release des Sequels am 28. April vorbereitet seid, fassen wir noch mal alles zusammen, was ihr Cal bisher erlebt hat.

Spoilerwarnung: Da es sich bei diesem Artikel um eine Story-Zusammenfassung handelt, enthält der Artikel natürlich Spoiler zu Fallen Order und verrät auch, wie die Geschichte endet.

Story-Zusammenfassung: Das passiert in Fallen Order

Das ist Cal und so beginnt seine Geschichte: Fallen Order setzt nach den Klonkriegen an, zu einer Zeit, in der sich die letzten Jedi verstecken müssen. Wir schlüpfen in die Rolle von Cal Kestis, der früher Jedi Padawan (also ein Jedi-Azubi) war, jetzt aber auf einem Schrottplatz auf Bracca arbeitet, wo er seine wahre Identität und Fähigkeiten verbirgt.

Ein Zwischenfall verleitet ihn aber dann doch dazu, sie einzusetzen, woraufhin sich zwei der imperialen Inquisitorinnen, die Zweite und die Neunte Schwester, an seine Fersen heften, um ihn zu töten. Die beiden wurden von Oberschurke Darth Vader ausgebildet.

Cere, Greez, BD-1 und die Suche nach der Holocron-Liste

Cere, eine ehemalige Jedi, und Pilot Greez retten Cal und nehmen ihn mit an Bord der Mantis. Ceres Ziel ist es, den Jedi wieder zur Macht zu verhelfen und sich gegen das Imperium zu stellen. Der Schlüssel dazu ist ihrer Meinung nach eine Liste mit Namen von Kindern, die sich als Jedi-Anwerter*innen eignen, die Holocron-Liste.

Cal schließt sich der Suche nach der Liste an und gabelt dabei den Druiden BD-1 auf. Dieser hat Botschaften von Ceres früherem Meister Eno Cordova gespeichert, die die Truppe mit Hinweisen zu ihrer Suche versorgen.

Die Zweite Schwester und Merrin

Die Zweite Schwester: Während der Mission, die den Protagonisten auf unterschiedliche Planenten führt, trifft er auch wieder auf die Zweite Schwester. Die Inquisitorin verrät, dass sie früher Ceres Padawan, namens Trilla, war. Vom Imperium aufgegriffen wurde sie, nachdem Cere ihren Aufenhaltsort unter Folter preisgab. Sie warnt Cal, Cere würde auch ihn verraten.

Merrin und Taron Malicos: Später trifft Cal die Nachtschwester Merrin, die den Jedi anfangs skeptisch gegenübersteht, und den früheren Jedi Taron Malicos. Letzerer versucht, Cal auf die Dunkle Seite zu ziehen, aber er widersteht und kann ihn mit Merrins Hilfe besiegen. Danach folgt sie ihm auf die Mantis und schließt sich der Crew an.

So endet die Geschichte

Schließlich bringt Cal die Holocron-Liste in seinen Besitz, wird aber von Trilla überrascht, die die Liste an sich reißt. Gemeinsam mit Cere kann Cal sie aufspüren, sie stellen und die Liste zurückbekommen. Cere versucht daraufhin, Trilla von der Dunklen Seite zurückzuholen, doch bevor das gelingt, wird die Inquisitorin von Darth Vader getötet.

Cal und Cere versuchen zunächst, ihn zu bekämpfen, müssen aber schließlich fliehen und können nur mit Merrins Hilfe entkommen. Zwar haben sie nun eigentlich ihr Ziel erreicht: Die wertvolle Liste ist in ihrem Besitz. Nur gibt es da ein Problem...

Hier bekommt ihr schon mal einen Ausblick auf Jedi: Survivor:

17:04 Star Wars Jedi: Survivor hat viel mehr Open World als erwartet

Statt die Liste für ihre Zwecke zu nutzen, zerstören sie diese. Grund dafür ist, dass ihnen klar geworden ist, dass die Kinder ein leichtes Ziel für das Imperium wären. Sie beschließen, den Kampf gegen das Imperium auf andere Weise zu bestreiten – und wie sie das genau anstellen, werden wir in Jedi: Survivor erfahren. Mit diesem kleinen Rückblick solltet ihr alles Nötige wissen, um in die Fortsetzung zu starten.

Hattet ihr die Handlung von Fallen Order noch auf dem Schirm oder war euch das meiste bereits entfallen? Oder vielleicht habt ihr den ersten Teil gar nicht gespielt und stürzt euch gleich in den zweiten?