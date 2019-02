Star Wars Jedi: Fallen Order - Im April gibt es erste Bilder zum Spiel

Bislang ist noch nicht viel über Star Wars Jedi: Fallen Order bekannt. Wir wissen lediglich, dass es während der "Dunklen Zeit" zwischen Episode 3 und 4 spielen soll. Doch das wird sich aber April ändern, dann wird es laut EA handfeste Informationen zum Spiel geben. Für die Enthüllung der neuen Informationen hat sich der Publisher zudem einen mehr als geeigneten Ort ausgesucht - die Star Wars Celebration in Chicago, USA.

Wann ist es soweit?

Die Star Wars Celebration findet vom 11.-15. April diesen Jahres statt. Laut EA kommen neue Informationen zu Fallen Order am 13. April.

Was wird gezeigt?

Laut dem Twitter Account von EA Star Wars werden wir zum ersten Mal Bilder aus dem Spiel sehen. Ob es sich dabei um erstes Gameplay handelt oder lediglich um einen Cinematic-Trailer, das ist bislang nicht bekannt.

Wann erscheint das Spiel?

Star Wars Jedi: Fallen Order soll noch 2019 erscheinen. Vermutet wird aktuell ein Release im Oktober. Es kürzlich gab ein Spielzeug den konkreten Hinweis auf das Release-Datum.

Did you hear? #StarWarsJediFallenOrder will be at #StarWarsCelebration Chicago! See the game for the first time on April 13th.



Plus, hear from @MattLanter about his work on #StarWarsBattlefrontII. https://t.co/vE0oPnYDSZ