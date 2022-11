85 % Rabatt: Star Wars Jedi: Fallen Order kostet für PS4/PS5 gerade besonders wenig

Im PlayStation Store wartet ein echtes Schnäppchen auf euch, wenn ihr es noch nicht haben solltet: Star Wars Jedi: Fallen Order gibt es momentan mit 85 % Rabatt. Das bedeutet einen richtig ordentlichen Preisnachlass und das auch noch auf ein Spiel, das es wirklich in sich hat. Wer das Abenteuer von Cal Kestis und BD-1 nicht kennt, kann hier bedenkenlos zugreifen.

Was ist im Angebot? Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order Wie groß ist der Rabatt? 85 %

85 % Was kostet's? 7,49 Euro

7,49 Euro Bis wann? Das Angebot läuft noch bis zum 19. November 2022.

Das Angebot läuft noch bis zum 19. November 2022. Wo? Im PlayStation Store

Das ist Star Wars Jedi: Fallen Order

1:57 Star Wars Jedi: Fallen Order - Trailer zeigt uns Cals Mission

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release : 2019 (PS4, PC, Xbox One), 2021 (PS5, Xbox Series S/X)

: 2019 (PS4, PC, Xbox One), 2021 (PS5, Xbox Series S/X) Regulärer Preis: 49,99 Euro

Darum geht's: In Star Wars Jedi: Fallen Order spielen wir Cal Kestis. Der Machtbegabte junge Padawan hat die Order 66 überlebt und versteckt sich vor dem Imperium. Das geht nicht lange gut, was in einer spektakulären Flucht sowie Verfolgungsjagd gipfelt. Danach müssen wir die Ausbildung des Jedi abschließen.

Das bedeutet, dass wir nicht nur diverse coole Macht-Fähigkeiten erlernen, sondern obendrein auch noch ordentlich das Lichtschwert schwingen. Zusätzlich haben wir einen sympathischen Droiden-Sidekick und tragen lässige Ponchos. Was will man mehr?

Ahja: Herausfordernde Kämpfe, grandioses Leveldesign, eine gelungene Inszenierung und Metroidvania-Elemente runden das Ganze ab. Wir haben Star Wars Jedi: Fallen Order als eines der besten Singleplayer-Spiele im Star Wars-Universum seit den alten Jedi Knight-Teilen mit einer sehr guten Wertung bedacht:

107 7 Keine Sorge, es ist gut geworden: Star Wars Jedi: Fallen Order im Test

Teil 2 ist bereits angekündigt: Falls ihr den ersten Teil schon in- und auswendig kennt (oder womöglich erst durch diesen Artikel dabei gelandet und nach dem Durchspielen auf den Geschmack gekommen seid), haben wir gute Nachrichten für euch. Dass mehr kommt, steht schon fest. Star Wars Jedi: Survivor heißt der Nachfolger und das Sequel wurde für 2023 angekündigt.

Sichert ihr euch Jedi Fallen Order jetzt mit diesem Rabatt oder habt ihr es schon durchgespielt?