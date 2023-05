So einfach sollte es Cal beim letzten Boss eigentlich nicht haben...

In Star Wars Jedi: Survivor ist Cal kein Padawan mehr, sondern ein versiert Jedi. Im Laufe des Spiels trainiert er sich jede Menge neue Fähigkeiten an und kann das Lichtschwert schließlich in fünf unterschiedlichen Haltungen führen und damit sämtliche Spezial-Moves ausführen. Der Trick, den diese Person im finalen und wohl auch schwersten Bosskampf angewendet hat, sollte aber eigentlich nicht dazugehören. Da endete das Spiel dann doch etwas überstürzt.

Spoilerwarnung: In diesem Artikel geht es um den finalen Bosskampf des Spiels.

Schwerster Bosskampf - einfach so abgebrochen

Star Wars Jedi: Survivor ist - obwohl es wählbare Schwierigkeitsgrade hat - ein Soulslike und konfrontiert uns dementsprechend mit knackigen Bosskämpfen. Gerade auf den mittleren bis hohen Schwierigkeitsgraden wird es richtig fordernd, vor allem beim finalen Boss.

Reddit-User overpops hat allerdings dann doch ganz schnell mit Bode aufgeräumt, und das sogar, ohne es zu beabsichtigen. Dazu schreibt die Person:

Habe aus Versehen den letzten Boss von Jedi Survivor von der Map geschubst und das Spiel hat geendet.

Im Clip sehen wir zunächst, wie Overpops es auf die gewöhnliche Art mit dem Boss aufnimmt und so "Stück für Stück an seinem Lebensbalken knabbert". Dieser ist allerdings noch ziemlich voll, als der Reddit-User einen Machtangriff einsetzt, der Bode einfach mal von der Map herunterkatapuliert.

Eigentlich sollte das nicht passieren können, aber scheinbar ist das ein Glitch, der wahrscheinlich durch die Kombination aus Attacke und Gegnerattacke oder einer bestimmten Position möglich wird.

Der Reddit-User wird jedenfalls direkt in eine Zwischensequenz geschmissen. Besonders merkwürdig ist nicht nur der spontane Abbruch des Kampfes, sondern auch eine Szene, in der Bodes Lichtschwert einfach fehlt und er stattdessen mit bloßen Händen angreift.

Falls ihr euch ebenfalls den Kampf sparen wollt, solltet ihr allerdings nicht erwarten, dass ihr die "Taktik" allzu leicht nachmachen könnt. Pablo_honey1 berichtet beispielsweise:

Ich habe tatäschlich versucht, ihn mit Macht zu besiegen und ihn über die Kante zu schieben, aber nach einigen Versuchen sah es aus, als ob sie es so programmiert hätten, dass das nicht passieren kann, wie mit einer unsichtbaren Wand. Sieht so aus, als ob sie einen Punkt übersehen hätten.

Vielleicht solltet ihr es auch lieber gar nicht versuchen, denn ein weiterer User merkt an, gesehen zu haben, wie jemand Bode runterfallen ließ und daraufhin softlocked war. Habt ihr Probleme mit dem Kampf, könnt ihr jederzeit einfach die Schwierigkeit anpassen. Oben haben wir euch einen Artikel verlinkt, in dem ihr einen witzigen Trick für die Oggdo-Brut seht.

Wie hat euch der letzte Bosskampf gefallen? Habt ihr versucht, Bode von der Map zu schubsen?