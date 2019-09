Star Wars: Jedi Knight 2 & Jedi Academy für PS4 und Switch bestätigt

Fans alter Star Wars-Spiele haben Grund zur Freude. Die beiden beliebten Klassiker Star Wars: Jedi Knight 2 - Jedi Outcast und Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy erscheinen in Kürze auch für Nintendo Switch und die Playstation 4. Jedi Knight 2 steht schon in wenigen Wochen vor der Tür, auf Jedi Academy müssen wir mit Anfang 2020 noch etwas länger warten (via starwars.com).

Dann geht's auf PS4 und Switch los:

Jedi Knight 2 - 24. September 2019

Jedi Academy - Anfang 2020

Was ist Jedi Knight?

Die beiden Originale erschienen 2002 und 2003 für den PC und die erste Xbox. Jedi Knight 2 ist außerdem für den GameCube zu haben.

In Jedi Knight 2 übernehmen wir, genau wie im ersten Teil, die Rolle des Söldners Kyle Katarn. Dieser mausert sich im Laufe seiner Karriere zum Held der Rebellen-Allianz im Kampf gegen das Imperium nach oben. Er schafft es sogar zum Jedi-Meister zu werden. In Jedi Knight 2 wird dementsprechend nicht nur aus der Ego-Perspektive geschossen, sondern auch mit dem Lichtschwert gekämpft.

In Jedi Academy können wir uns selbst einen Padawan im Editor erstellen, der fortan unter Katarn und Luke an der titelgebenden Akademie zum Jedi ausgebildet wird. Der Fokus liegt noch stärker auf Lichtschwert-Kämpfen. Dafür gibt es nun auch mehrere Stile. Ihr könnt zwischen einem Lichtschwert, zwei Lichtschwertern oder der Doppelklinge wählen.

Der Multiplayer soll mit den Re-Releases ebenfalls wieder zurückkehren. Auf der Nintendo Switch wird es zudem eine spezielle Bewegungssteuerung über die Joy-Con geben.

Werdet ihr die beiden Klassiker nun (noch einmal) spielen?

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast Xbox ansehen