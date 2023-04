Star Wars Jedi: Survivor bekommt insgesamt fünf Schwierigkeitsgrade.

Wer in Star Wars: Fallen Order an einer schwierigen Stelle wie einem Bosskampf feststeckte, stand vor einer schweren Wahl: Entweder die Zähne zusammenbeißen und es so lange versuchen, bis die Stelle geschafft war, oder den Schwierigkeitsgrad runterstellen.

Besonders die Lücke zwischen dem normalen und leichten Schwierigkeitsgrad ist hier allerdings ziemlich groß – etwas, wo der Nachfolger Jedi: Survivor jetzt Abhilfe schaffen will. Statt der vier Schwierigkeitsgrade des Vorgängers wird es diesmal nämlich gleich fünf geben.

Star Wars Jedi: Survivor - Alle Schwierigkeitsgrade im Überblick

Das sind die fünf Schwierigkeitsgrade, zwischen denen ihr in Jedi: Survivor wählen könnt:

Story (Sehr leicht)

(Sehr leicht) Jedi Padawan (Leicht)

(Leicht) Jedi Knight (Normal)

(Normal) Jedi Meister (Schwer)

(Schwer) Jedi Großmeister (Sehr schwer)

Neuer Schwierigkeitsgrad: Der "Jedi Padawan"-Modus ist dabei eine komplett neue Ergänzung und wird von der Herausforderung her zwischen dem Story-Modus und dem normalen Schwierigkeitgrad "Jedi Knight" liegen.

Den Grund dafür hat Entwickler Respawn Entertainment im Interview gegenüber Sirius Gaming erklärt. Demnach hätten rund 40% der Fallen Order-Spieler*innen den Story-Schwierigkeitsgrad gewählt und der Sprung auf den "normalen" Modus Jedi Knight sei vielen zu hoch gewesen.

Schon normaler Schwierigkeitsgrad fordernd: Das ist nicht unbedingt verwunderlich, immerhin ist die Star Wars Jedi-Reihe an Souls-likes angelehnt und hält entsprechend einige knackige Kämpfe bereit.

Für Fans, die sonst nicht an Souls-Spielen interessiert sind, aber den Star Wars-Titel erleben wollen - oder die aufgrund anderer Einschränkungen keine herausfordernden Spiele zocken können - ist ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad also eine gute Lösung.

Der Jedi Padawan-Modus soll es Fans auch ermöglichen, sich auf Wunsch langsam zu den schwierigeren Erfahrungen hochzuarbeiten.

Das ändern die Schwierigkeitsgrade

Wenn die Schwierigkeitsgrade in Jedi: Survivor so wie im Vorgänger funktionieren, haben sie Einfluss auf gleich mehrere Elemente des Gameplays. So haben sie in Fallen Order nicht nur die Aggressivität der Feinde bestimmt, sondern auch wie viel Schaden Cal einstecken kann und wie großzügig das Zeitfenster zum Parieren von Angriffen ist.

Dank der neuen Mechaniken wie den KI-Begleiter*innen könnte es hier natürlich noch weitere Änderungen geben.

