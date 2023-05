Star Wars Jedi: Survivor will heute mit dem ersten großen Patch die PS5- und Xbox Series X-Version reparieren

Cal Kestis ist noch nicht wirklich happy. Denn sein zweites Abenteuer läuft auf Konsolen noch nicht wirklich rund.

Star Wars Jedi: Survivor ist auch laut unseres GamePro-Tests ein tolles Spiel, das allerdings unter etlichen nervigen technischen Problemen leidet. Neben Framerate-Einbrüchen gibt es unter anderem auch Abstürze und sogar die Gefahr eines gravierenden Game Breaking-Bug, der ganze Spielstände löschen kann.

Die Rufe nach einem großen Patch sind also allerorten ziemlich laut und Entwickler Respawn hat diesen nun in einem Tweet thematisiert und angekündigt. Die PC-Version des Spiels hat bereits ein Update bekommen, die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen sind am heutigen 2. Mai dran.

Termin für den Star Wars Jedi: Survivor-Patch: 2. Mai 2023

2. Mai 2023 Größe des Patches: Noch nicht bekannt

Um welche Uhrzeit ist das Update live? Dazu gibt es noch keine Informationen, wir werden den Artikel updaten, sobald der Patch veröffentlicht wurde.

Im Tweet vom offziellen EA Star Wars-Kanal sind die Verbesserungen bereits aufgelistet, die ihr im kommenden Patch erwarten könnt. Hier sind sie:

Zahlreiche Abstürze auf PS5 und Xbox Series X/S in verschiedenen Bereichen des Spiels behoben

Crashes behoben, die beim Abbruch von Zwischensequenzen auftreten

Performance-Verbesserungen auf PS5 und Xbox Series X/S

Problem mit dem dynamischen Tuch im Mantis behoben

Verschiedene Rendering-Probleme behoben

Problem behobem, bei dem Nekko-Farben nicht gesprichert wurden

Ein Problem behoben, in dem ein Nekko aus dem Stall verschwand

Probleme behoben, in denen Dialoge aus den Zwischensequenzen überlappen

Diverse Kollisionsprobleme behoben

Problem im Foto-Modus behoben, in dem Gegner-KI in der T-Pose verharrt

Einen Freeze behoben, der auftreten konnte, wenn man mit Doma sprach

Einen Bug behoben, in dem die BD-Oil-Effekte nicht richtig gerendert werden

Ein Problem behoben, bei dem die Spieler*innen in der Chamber of Duality festsaßen

Was sind eure bisherigen Erfahrungen mit Jedi Survivor?