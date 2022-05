Star Wars Jedi: Survivor braucht eine neue Hauptfigur und für mich kommt nur eine in Frage

So gern Eleen Cal auch mag, findet sie doch, dass der spannendste Abschnitt seiner Geschichte erzählt ist und wünscht sich zudem mal einen nicht-menschlichen Hauptcharakter in einer Star Wars-Story. Als Pen&Paper-Spielerin muss sie das bisher im TTRPG Star Wars: Edge of the Empire ausleben, wo sie einen Mirialaner spielt und dort mehr über die Kultur der verschiedene Rassen lernt als in den Filmen oder Spielen.