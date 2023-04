Star Wars Jedi: Survivor – Alle Lichtschwert-Farben und wie ihr sie bekommt

Hier führt Cal ein Lichtschwert in der knalligen Farbe Magenta.

Star Wars Jedi: Survivor setzt die Story von Cal Kestis aus dem Vorgänger Fallen Order fort. Zu Beginn von Fallen Order war er noch ein ehemaliger Jedi Padawan und ziemlich grün hinter den Ohren. Fünf Jahre nach der Handlung des ersten Teils hat der Protagonist seine Fähigkeiten ordentlich ausgebaut und ist wesentlich versierter mit dem Lichtschwert. In den schick animierten Kämpfen könnt ihr eure Lichtschwertfarbe natürlich wieder wählen.

Das sind die Lichtschwert-Farben

Klassisches Blau oder doch eher eine der selteneren Farben im Star Wars-Universum wie Lila oder Cyan? In Star Wars Jedi: Survivor stehen Cal insgesamt elf Farben für sein Lichtschwert zur Verfügung. Alle bis auf zwei stehen euch von Anfang an gleich frei zur Wahl - beziehungsweise, sobald ihr die erste Werkbank erreicht. An dieser könnt ihr nämlich wechseln.

Das sind die Farben, die ihr ab der ersten Werkbank wählen könnt:

Blau

Grün

Violett

Gelb

Cyan

Magenta

Indigo

Orange

Weiß

Diese Farben müsst ihr erst mal freispielen: Während neun Farben also sehr einfach zugänglich sind, wird es etwas schwieriger, wenn ihr ausgerechnet auf Rot ein Auge geworfen habt. Diese Farbe ist nämlich im ersten Spieldurchlauf gar nicht verfügbar. Ihr könnt sie tatsächlich erst im New Game Plus wählen.

Genauso steht es um eine "Farbe", die eigentlich nicht wirklich eine ist. "Party" bietet euch nämlich ab dem NG+ den perfekten Disko-Modus mit ständig wechselnden Farben.

Die Auswahl ist übrigens nicht nur eine rein optische Frage. Im Star Wars-Universum hat jede der Farben nämlich auch eine Bedeutung. An Werkbänken könnt ihr übrigens nicht nur die Farbe eures Lichtschwerts verändern, sondern auch den Griff anpassen. Dasselbe gilt auch für Droide BD-1.

1:47 Star Wars Jedi: Survivor - Neuer Story-Trailer zeigt, wie es im Sequel weitergeht - Neuer Story-Trailer zeigt, wie es im Sequel weitergeht

Daneben hat Cal mit seinem Lichtschwert inzwischen neue Tricks drauf. Er kann es in insgesamt fünf unterschiedlichen Haltungen führen, von denen drei bereits im ersten Spielabschnitt verfügbar sind: Ihr könnt es ganz klassich einfach nehmen oder als Doppellichtschwert mit Griff in der Mitte, aber auch auseinandergenommen, also mit einem Schwert in jeder Hand.

Auf welche Lichtschwertfarbe habt ihr es abgesehen und was ist der Grund dafür? Rein optische Überlegungen oder geht es euch auch um die Bedeutung?