Star Wars KOTOR 2 leidet auf der Switch unter einem fiesen Game Breaking Bug

Seit Kurzem kann das legendäre Star Wars-Spiel Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords auch auf der Nintendo Switch gespielt werden. Zumindest theoretisch. Praktisch funktioniert das nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann crasht das Spiel und ein Game Breaking Bug verhindert, dass ihr weiterspielen könnt. Aktuell besteht also keine Möglichkeit, den Titel zu beenden. Entwicklerstudio Aspyr weiß Bescheid und entschuldigt sich. Ein Fix befinde sich in Arbeit, aber wann der kommt, das steht in den Sternen.

Star Wars KOTOR 2 kann auf der Switch nicht beendet werden, Fix ist in Arbeit

Darum geht's: Eigentlich hat Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords schon viele Jahre auf dem Buckel. Aber für Nintendo Switch ist das altehrwürdige RPG von Obsidian (Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Tyranny, Fallout: New Vegas, Avowed) jetzt erst erschienen. Die Umsetzung kommt von Aspyr Media, aber dummerweise gibt es da einen massiven Bug.

Was ist das für ein Bug? Einer, der KOTOR 2 auf der Switch leider unspielbar macht. Zumindest könnt ihr es nicht beenden, weil es jedes Mal an der Stelle abstürzt, an der ihr auf Onderon landet, direkt nach der Zwischensequenz. Was natürlich sehr ärgerlich für alle ist, die bis zu diesem Punkt gespielt haben und dann nicht mehr weiterkommen.

Das könnt ihr tun: Leider gibt es so gut wie keine Möglichkeiten, dem Bug zu entgehen. Es gibt einige angebliche Workarounds auf Reddit, aber die scheinen nicht besonders gut zu funktionieren geschweige denn helfen. Ihr könnt versuchen, mit Hilfe des Cheatmenüs auf den Planeten zu warpen, aber es gibt Fans, die davon berichten, dass im Anschluss daran jede einzelne Cutscene zu einem Crash führt.

Fix ist in Arbeit: Aspyr Media hat bereits auf Twitter und in einem Blogpost erklärt, dass der Fehler bekannt sei. Intern werde an einem Fix gearbeitet, der mit dem nächsten Patch ausgerollt werden soll. Wann das allerdings genau der Fall sei, wurde noch nicht verraten. Das heißt, wir müssen wohl oder übel warten, bis es soweit ist und wissen nicht genau, wie lange das dauert. Aspyr entschuldigt sich für den Schlamassel.

Für den ersten KOTOR-Teil ist übrigens schon vor längerer Zeit ein Remake angekündigt worden. Hier ist der Trailer dazu:

Für den ersten KOTOR-Teil ist übrigens schon vor längerer Zeit ein Remake angekündigt worden. Hier ist der Trailer dazu:

Leidet ihr auch unter dem KOTOR 2-Bug auf der Switch? Wie vertreibt ihr euch die Zeit bis zum Fix?