Star Wars Outlaws schnappt sich das coolste Feature von Red Dead Redemption 2 und Arthur Morgan wäre stolz

Kay Vess kann eine Kampftechnik, die schon Arthur Morgan einsetzen konnte.

Der große Star der Ubisoft Forward war Star Wars Outlaws. In 10 Minuten Gameplay konnten wir uns von der Open World überzeugen. Wir sehen Protagonistin Kay Vess, die durch unterschiedliche Gebiete läuft und sich an Gegner*innen vorbeischleicht sowie schießt. Schon der Skill-Tree am Anfang zeigte, was für ein beeindruckendes Spiel auf uns zukommt.

Doch wer den Trailer Sekunde um Sekunde analysiert hat, dem dürfte ein Detail im Kampfsystem aufgefallen sein. Kay besitzt nämlich eine Fähigkeit, die schon John Marston und Arthur Morgan aus den beiden Red Dead Redemption-Teilen draufhatten.

Kay Vess mit dem Dead Eye-Feature aus Red Dead Redemption

Was ist das für ein Feature? Im Trailer gibt es eine Szene zu sehen, in der Kay aus ihrem Versteck heraus angreift. Das Bild wird grau und die Zeit wird verlangsamt. Kay kann in dieser Zeit mehrere Gegner*innen markieren, um sie im Anschluss mit einem Schnellschuss zu treffen.

Mit diesem Feature kann sie insgesamt fünf Feinde markieren. Ob sich die Anzahl durch den Skill-Tree weiter erhöhen lässt, bleibt abzuwarten. Das Feature ist auf jeden Fall ein toller Skill, um mehrere Feinde gleichzeitig anzugreifen.

Das Feature ist ab Minute 10:01 im folgenden Gameplaytrailer zu sehen:

10:44 Star Wars Outlaws zeigt in 10 Minuten Gameplay, dass hier eine Open World-Hoffnung auf uns wartet

Woher kennen wir das Feature? Schon Arthur Morgan und John Marston konnten in den beiden Red Dead Redemption-Teilen so ein Feature nutzen. Im ersten Teil hat das Dead Eye drei unterschiedliche Level, die mit Story-Fortschritt freigeschaltet werden. In Red Dead Redemption 2 kommen zwei Level hinzu:

Level 1: Die Zeit wird verlangsamt und die Ziele können mit X markiert werden, um auf sie zu zielen

Die Zeit wird verlangsamt und die Ziele können mit X markiert werden, um auf sie zu zielen Level 2: Erlaubt Spieler*innen, einzelne Ziele manuell zu visieren

Erlaubt Spieler*innen, einzelne Ziele manuell zu visieren Level 3: Die Protagonisten bleiben im Dead Eye-Modus, wenn Schüsse ohne das Markieren von Zielen abgefeuert wurden

Die Protagonisten bleiben im Dead Eye-Modus, wenn Schüsse ohne das Markieren von Zielen abgefeuert wurden Level 4: Der Kopf und das Herz der Gegner*innen werden hervorgehoben

Der Kopf und das Herz der Gegner*innen werden hervorgehoben Level 5: Die Lunge und der Magen werden hervorgehoben

Wir wissen noch nicht, ob sich Star Wars Outlaws an dieses System aus Red Dead Redemption 2 halten wird. Es könnte sein, dass es nur eine Stufe gibt, die sich nicht weiterentwickeln lässt.

Wann erscheint Star Wars Outlaws? Wenn ihr das Feature selbst nutzen wollt, müsst ihr euch noch bis zum 30. August 2024 gedulden. Denn an diesem Tag erscheint Star Wars Outlaws für PS5 und Xbox Series X|S.

Das Spiel kommt sowohl in der Standard- als auch in der Gold- und Ultimate-Edition. Bei den teureren Versionen erhaltet ihr drei Tage Vorabzugriff auf das Spiel. Darüber hinaus gibt es einen Vorbestellerbonus, der aus Cosmetics für den Speeder und das Starship, den Trailblazer, beinhaltet.

Wie findet ihr das Feature? Werdet ihr es nutzen?